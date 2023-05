‘Philips betaalt miljoenen en gaat prijken op shirt van Europese grootmacht’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 10:47 • Wessel Antes • Laatste update: 10:54

Philips is vanaf komend seizoen te zien op het shirt van Barcelona, weet Mundo Deportivo. Het Nederlandse elektronicaconcern gaat tientallen miljoenen betalen om de komende jaren op de mouw van het Catalaanse shirt te prijken. Barcelona is hevig op zoek naar extra inkomsten, waardoor de deal met Philips goed uitkomt voor Blaugrana. Zodoende is de voormalig hoofdsponsor van PSV volgend seizoen prominent te zien in het Spotify Camp Nou.

Volgens de Spaanse sportkrant tekenen beide partijen een contract voor drie seizoenen, waarbij een optie zal komen om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Philips zal in het eerste jaar acht miljoen euro betalen voor de mouwsponsoring. In jaar twee en drie wordt dat bedrag zelfs uitgebreid naar respectievelijk tien en twaalf miljoen euro. Barcelona is dus in ieder geval zeker van dertig miljoen euro door het plaatsen van het embleem van Philips op de mouw.

Mocht de samenwerking bevallen, komen er nog twee extra seizoenen bij. In het vierde jaar ontvangt Barça dan opnieuw twaalf miljoen euro voor de mouwsponsoring, waarna het bedrag bij een vijfde seizoen op maar liefst veertien miljoen euro uitkomt. Wanneer Barcelona bepaalde prijzen wint kan het sponsorbedrag in ieder jaar middels bonussen oplopen. In een ideale wereld kan de Spaanse grootmacht in vijf jaar tijd meer dan zestig miljoen euro binnenharken.

Philips zal in het gerenoveerde Camp Nou ook gaan zorgen voor de televisieschermen. Het elektronicaconcern is al jarenlang bekend met shirtsponsoring binnen het voetbal. Tussen 1982 en 2016 prijkte Philips al op de borst bij PSV, waarna een stap zijwaarts werd gedaan. Sindsdien staat het wereldbedrijf namelijk op de mouw in Eindhoven, dezelfde plek als het op het shirt van Barcelona gaat krijgen.