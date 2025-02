Peter Bosz zag kort voor de 2-1 van Juventus heel veel fout gaan bij PSV

PSV leek lange tijd een goed resultaat te halen tegen Juventus. In de slotfase in Turijn ging het echter alsnog mis voor de Eindhovenaren, die volgende week woensdag een 2-1 nederlaag moeten zien weg te poetsen in eigen huis.

''Ik vind het vooral zonde, vanuit PSV-oogpunt. Omdat ik het niet nodig vond'', antwoordt Bosz op de vraag van verslaggever Noa Vahle van Ziggo Sport of de nederlaag tegen Juventus 'zonde of terecht' is.

''Het gebeurt toch, omdat het een topwedstrijd is. Die worden op details beslist. Daar deden we het op twee momenten, misschien drie, want ze hebben nog een grote kans gehad, niet goed. En dan verlies je onnodig'', baalt de Apeldoornse coach van de nipte verliesbeurt in het Juventus Stadium.

Bosz zag PSV stroef starten tegen Juventus. ''De eerste vijf minuten hadden we het lastig. Zij begonnen heel fel. En daarna kregen wij grip op de wedstrijd, en durfden we te voetballen. Misschien was de eerste grote kans zelfs voor ons. Die bal die Luuk (De Jong, red.) terugkopte.''

''Met een geweldige goal kom je op 1-1'', verwijst Bosz naar de gelijkmaker van Ivan Perisic. ''Dan is het zó zonde dat je het op die manier nog weggeeft.''

Vahle wil vervolgens weten of Bosz na de lastige start met koppeltjes is gaan werken bij PSV. ''Nee, dat hadden we vantevoren al gedaan. Het enige dat we heel snel hebben omgezet... We wilden eigenlijk met Noa Lang druk op hun centrale verdediger zetten. Maar toen kwam Mauro Júnior in een overtal op de linkerkant. Toen heb ik Noa direct een positie terug gezet.''

''Vanaf dat moment kregen we controle over de wedstrijd en was er eigenlijk niks meer aan de hand'', aldus Bosz, die direct zijn imago van aanvallende trainer bijstelt. ''Jij stelde mij voor de wedstrijd de vraag of we ook behoudender kunnen spelen. Dat heb je vandaag denk ik wel gezien.''

Bosz beschrijft tot slot de winnende goal van Juventus, en waar het bij PSV fout ging. ''Het begint bij een vrije trap links bij ons. Guus Til gaat diep lopen en Mauro besluit in de 81ste minuut om die bal snel te nemen. Dat is een keuze. Met veel geluk onderschept die centrale verdediger de bal. En vanaf dat moment krijgen we twee keer de mogelijkheid om die bal af te pakken of een overtreding te maken op het middenveld.''

''We laten hem lopen en maken daarna nog twee, drie fouten. Waardoor zij scoren, wat ik net even heb teruggezien. Dat heeft niks te maken met dat wij open stonden. Dus dat is onzin'', aldus de verliezende trainer.