Peter Bosz voorafgaand aan FC Twente - PSV: 'Of Malik Tillman voor het eerst te laat kwam?'

Malik Tillman is voor het eerst te laat gekomen bij PSV, zo bevestigt Peter Bosz donderdagavond voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Twente. De 22-jarige middenvelder was niet op tijd bij een teambespreking en begint daarom op de bank.

Bosz wordt bij ESPN gevraagd naar de situatie rond Tillman. “Wat voor Ismael Saibari geldt, geldt ook voor hem. Afspraken nakomen”, aldus de trainer. De Marokkaanse middenvelder kwam dit seizoen meermaals te laat en werd daarom achtergelaten in het spelershotel in Londen, toen PSV het opnam tegen Arsenal.

“Of het de eerste keer was voor Malik? Ja, daarom zit hij er wél bij.” Bosz vindt dat het aan de spelers zelf is om op tijd te komen. “Dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van de speler zelf. Het zijn allemaal hele jonge gasten, Malik ook.”

“We zullen ze daar zeker bij moeten gaan helpen. Hij snapt dit zelf natuurlijk ook wel. Nogmaals: het zijn hele jonge gasten, maar dit moeten ze natuurlijk wel écht héél snel leren”, aldus Bosz.

Tillman is pas net drie wedstrijden terug van een beenblessure. De Amerikaan liep de kwetsuur in januari op tegen Excelsior en maakte eind maart zijn rentree in de topper tegen Ajax.

Tegen FC Groningen en Almere City was hij nog goed voor een doelpunt. Tegen FC Twente moet Tillman hopen dat hij mag invallen van Bosz. Het duel met de Tukkers is zeer belangrijk in de strijd om de tweede plek. De voorsprong op Feyenoord bedraagt vijf punten. Binnenkort staat Feyenoord – PSV op het programma.