Peter Bosz verraadt al het nodige over opstelling van PSV tegen Arsenal

Zaterdag, 16 september 2023 om 20:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Olivier Boscagli is weliswaar inzetbaar, maar is toch om fysieke redenen buiten de basisopstelling gebleven bij PSV, zo legt Peter Bosz uit vlak voor de wedstrijd tegen NEC. Boscagli kampte met ziekte en krijgt de tijd om daarvan te herstellen, ook met het oog op de eerste wedstrijd in de Champions League, woensdag op bezoek bij Arsenal. In Londen zal de Fransman zeer waarschijnlijk wél gaan starten.

Bij PSV begint Armel Bella-Kotchap, die op de slotdag van de transferwindow werd gehuurd van Southampton, direct in de basis. De Duitse verdediger speelt in plaats van Boscagli, waardoor André Ramalho tegen de verwachtingen in zijn basisplek behoudt. "Ollie is ziek geweest en die wilde ik nog niet laten starten", legt Bosz uit aan ESPN. "Dat betekent dat ik in het centrum met André en Armel start." Bella-Kotchap kan waarschijnlijk geen hele wedstrijd spelen. "Daar ga ik niet vanuit nee, maar goed, je weet het nooit. Hij heeft het op de training fysiek ook goed gedaan, maar ik ga ervan uit dat negentig minuten in zo'n eerste wedstrijd nog iets te veel is."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Bella-Kotchap kwam ook Napoli-aanvaller Hirving Lozano PSV op het laatste moment versterken. "Je probeert de nieuwe jongens op de training zo snel mogelijk jouw manier van spelen duidelijk te maken, wat je van ze verwacht", legt Bosz uit. De trainer wil weinig kwijt over zijn eerste indrukken van de nieuwelingen. "Ik heb van andere jongens nog niets over de kwaliteiten van de nieuwelingen gehoord. Ik probeer zelf zoveel mogelijk te kijken en de jongens zo snel mogelijk te leren kennen."

Bella-Kotchap start dus meteen in de basis, maar krijgt van Bosz de tijd. "Ik heb op de training gezien dat hij groot is, dat zien we allemaal, en dat hij snel is. Maar goed, ik houd er niet zo van om meteen een waardeoordeel over mensen te hebben. Laten we eerst eens aan de slag gaan en kijken waar iemand zich moet verbeteren, en die jongen ook de tijd geven om zich aan te passen."

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, Van Aanholt; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Ross, Verdonk, Baas; Matsson, Proper, Schöne; Hansen, Ogawa, González.