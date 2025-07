Peter Bosz verkozen tot Trainer van het Jaar: ‘Ik dacht zelf dat die coach zou winnen’

De Rinus Michels Award over het seizoen 2024/25 is uitgereikt aan Peter Bosz, de coach van PSV. Een panel bestaande uit alle collega-trainers uit de Eredivisie, coaches uit de Keuken Kampioen Divisie en bondscoach Ronald Koeman heeft gestemd.

Bosz heeft voor het tweede seizoen op rij beslag gelegd op de prijs. Hij kreeg de voorkeur boven de eveneens genomineerde Paul Simonis (Go Ahead Eagles), Francesco Farioli (Ajax) en Ron Jans (FC Utrecht).

“Ik had het niet verwacht”, zegt Bosz zelf na de uitreiking. “Ik had zelf gerekend op Paul Simonis, die een geweldige prestatie heeft geleverd door met Go Ahead Eagles de beker te winnen. Maar ik ben er wel heel erg blij mee.”

"Als je de beker wint als relatief kleine club, je wordt zevende in de Eredivisie én je speelt goed voetbal, dan had het me niet verbaasd als Simonis had gewonnen."

"Ik denk wel dat we met PSV een geweldige prestatie hebben geleverd. Het was voor mij als trainer ook moeilijker om afgelopen jaar te winnen dan het jaar ervoor. Ik heb ook veel geleerd", aldus de keuzeheer.

Het was de zevende keer in de geschiedenis dat Bosz genomineerd werd. Dit is de derde keer dat de oefenmeester de award in de wacht weet te slepen. Guus Hiddink reikte de trofee uit aan Bosz. Afgelopen voetbaljaargang slaagde Bosz erin zijn team voor het tweede jaar op rij naar de landstitel te leiden.

De prijzen voor de beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie en de beste trainer van de Vrouwen Eredivisie zijn gegaan naar FC Volendam-trainer Rick Kruys en Joran Pot, de trainer van het vrouwenteam van FC Twente.