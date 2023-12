Peter Bosz verklapt: ‘Man van 0 minuten dit seizoen’ in de basis tegen Twente

Joël Drommel begint donderdagavond aan de aftrap van het bekerduel tussen PSV en FC Twente, zo heeft PSV-trainer Peter Bosz gezegd op de persconferentie voorafgaand aan het duel in de tweede ronde.

Bosz doet naar eigen zeggen niet aan ‘bekerkeepers’, maar maakt een uitzondering dit seizoen. De zestigjarige oefenmeester vindt dat Drommel de titel van PSV mag verdedigen, daar hij vorig seizoen ook alle duels onder de lat stond.

Dat deed hij met succes. Het vertrouwen dat hij van Ruud van Nistelrooij kreeg, betaalde zich uit. Drommel stopte een strafschop van Edson Álvarez in de finale tegen Ajax (1-1, 2-4 na strafschoppen) en was zo belangrijk voor de winst van de TOTO KNVB Beker.

Dit seizoen kwam Drommel echter nog geen minuut in actie voor de Eindhovenaren. Bosz geeft de voorkeur aan Walter Benítez, die tot op heden niet geblesseerd raakte of tegen een schorsing is aangelopen.

Om minuten te kunnen maken, verscheen Drommel aan de aftrap namens Jong PSV tegen Jong FC Utrecht (0-0) en Jong Ajax (2-2).

Tegen de beloften uit Utrecht speelde hij zo goed, dat hij een plaatsje in het Keuken Kampioen Divisie Elftal van de Week verdiende.

Donderdag neemt PSV het dus op tegen Twente, de club waar hij zijn carrière begon. De inmiddels 27-jarige doelman stond zes jaar onder contract in Enschede. Hij kwam in totaal 136 keer in actie voor de club.

