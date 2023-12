Peter Bosz stuurt PSV met zeer aanvallende opstelling het veld in tegen AZ

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen AZ bekendgemaakt. De trainer van de Eindhovenaren voert ten opzichte van het Champions League-duel met Arsenal (1-1) meerdere wijzigingen door. Joey Veerman, Luuk de Jong, Olivier Boscagli, Sergiño Dest en Jerdy Schouten keren terug in het elftal. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Jordan Teze, Boscagli, Schouten en Dest vormen de verdediging van de Eindhovenaren. André Ramalho zit op de bank. De terugkeer van de twee laatstgenoemden gaat ten koste van Armando Obispo en Mauro Júnior.

Op het middenveld staan Til, Veerman en Ismael Saibari. Patrick van Aanholt, tegen Arsenal basisspeler, verhuist naar de bank. Voorin keert aanvoerder De Jong terug, Ricardo Pepi neemt plaats op de bank. De flanken worden bezet door Johan Bakayoko (rechts) en en Malik Tillman (links). Hirving Lozano is weer fit genoeg om te spelen maar begint op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij AZ moet men zich zien te herstellen van de pijnlijke uitschakeling in de Conference League. De Alkmaarders moesten winnen van Legia Warschau, maar verloren kansloos (2-0). In de Eredivisie loopt het de laatste tijd ook niet soepel. Eén van de laatste drie wedstrijden werd in winst omgezet, waardoor het de tweede plaats heeft moeten afstaan aan Feyenoord.

"We kijken ernaar uit om ons als team te revancheren voor donderdag en ons te meten met de beste ploeg in de Eredivisie", vertelde Jansen op de clubwebsite. "Wij zijn ervan overtuigd dat we goed genoeg zijn om PSV de eerste punten af te nemen." Jansen weet dat PSV na vijftien speelrondes nog altijd foutloos is. "Het is heel bijzonder wat PSV tot dit moment presteert. Ze zeggen ook dat als je blijft winnen, de eerste nederlaag dichterbij komt."

PSV is twee wedstrijden verwijderd van een evenaring van een historisch record. Als de ploeg van Bosz AZ verslaat, dan is dat de zestiende opeenvolgende overwinning in de Eredivisie dit seizoen. Het record, zeventien zeges op rij, staat ook op naam van PSV. De Eindhovenaren slaagden er in het seizoen 1987/88 in om die ongelooflijke reeks neer te zetten. PSV veroverde dat seizoen de landstitel en Europacup I.

PSV kan zich na de winterstop hoe dan ook verheugen op een prachtig affiche in de achtste finale van de Champions League. Maandag wordt bekend welke tegenstander aan de Brabanders wordt gekoppeld. “Dat ligt nog te ver weg", houdt Bosz de focus op het heden. "De wedstrijden in alle competities volgen elkaar zó snel op, we moeten gefocust blijven. Op dit moment zijn we alleen maar bezig met de wedstrijd tegen AZ."

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Sugawara, Martins Indi, Penetra, Møller Wolfe; Dantas, de Wit, Clasie; Kasius, Pavlidis, van Brederode.

Opstelling PSV: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 16 12 2 2 34 38 3 FC Twente 16 10 4 2 15 34 4 AZ 15 10 3 2 25 33 5 Ajax 16 7 4 5 5 25 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 16 6 4 6 0 22 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 16 5 3 8 -5 18 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 16 4 3 9 -19 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

AZ - PSV: Winst AZ Gelijkspel Winst PSV Stem AZ - PSV: Winst AZ 18% Gelijkspel 12% Winst PSV 71% Totaal aantal stemmen: 120 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties