Peter Bosz spreekt zich uit over PSV-aanvaller: ‘Ik hoop dat hij blijft’

Peter Bosz hoopt op een langer verblijf van Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV ontbrak ook dinsdag op de training van de Eindhovenaren.

Luuk de Jong is inmiddels officieel transfervrij. De spits kan een nieuw contract tekenen in Eindhoven, maar lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een buitenlands avontuur. De Jong ontbreekt voorlopig bij PSV op de training en hakt binnenkort de knoop over zijn toekomst door.

Bosz laat tegenover Voetbal International weten dat De Jong wat hem betreft mee had mogen trainen. “Het moet niet te lang duren, maar helaas bestaat in het moderne voetbal de ideale wereld niet meer. Ik heb tegen Luuk gezegd dat hij met ons mee had mogen trainen, al is het maar om zijn conditie op peil te houden en bij ons te beginnen.”

Zonder de aanvoerder sleutelt Bosz aan zijn elftal. “Dan moet je anders spelen dan met De Jong en dus trainen we ook anders, dat zag je vandaag al in de rondgang die we deden. Dat zijn sjablonen die eigenlijk laten zien hoe je voor het doel wil komen.”

“Vorig jaar deden we hetzelfde, maar eindigden we met een voorzet, omdat we Luuk in de spits hadden. Nu hebben we de steekbal, omdat Pepi daar staat. Daar ga je je op aanpassen”, analyseert de Apeldoorner.

Pepi wordt langzaam gebracht na zijn zware blessure. “Hij is er natuurlijk zes, zeven maanden uit geweest. Ik ben blij dat hij überhaupt op het veld staat. De bedoeling is dat hij de eerste wedstrijd gaat spelen. We rekenen terug om hem daarnaartoe te brengen.”

“Daarom zetten wij hem nu nog aan de zijkant neer als we positiespel doen en laten we hem nog niet in het midden spelen met al het wenden, keren en draaien. Hij gaat terug naar de groep, maar dat proberen we wel gefaseerd te doen”, geeft Bosz aan.