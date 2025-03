Peter Bosz schrijft één speler van PSV zo goed als zeker af voor topper tegen Ajax

Malik Tillman liep half januari een enkelblessure op en is twee maanden later nog bezig aan zijn revalidatie. De aanvallende middenvelder is op de weg terug bij PSV, al benadrukt trainer Peter Bosz dat Tillman nog wel even nodig heeft om volledig te herstellen.

Verslaggever Hans Kraay junior van ESPN wil na afloop van RKC Waalwijk - PSV (0-3) van Bosz weten hoe het ervoor staat met Tillman, die vrijdag weer trainde bij PSV. ''Hij heeft na een lange absentie weer getraind. Hoe zag dat eruit? Want jij wilde wachten met de eerste prognose totdat hij weer had meegetraind.''

''Hij mag een pass- en trapvorm doen en op de kopse kant mag hij kaatser zijn'', concludeert Bosz na Tillman vrijdag op het trainingsveld aan het werk te hebben gezien. ''Dat zouden jij en ik ook nog kunnen, Hans.''

''Dat gaat dus nog een flinke tijd duren. Ajax is dus ook totaal niet im frage'', concludeert Kraay na de uitleg van Bosz. ''Op het niveau waarop hij gisteren mee mocht trainen, is Ajax niet im frage'', erkent de PSV-trainer dat de topper tegen Ajax op 30 maart te vroeg komt voor Tillman. ''Maar we hebben nog twee weken.''

Bosz zag PSV eenvoudig winnen van RKC en gaat zondag rustig kijken naar het duel tussen Ajax en AZ. ''Ik heb tegen de jongens gezegd: 'Wat we kunnen doen is iedere week de druk opvoeren bij Ajax door zelf te winnen'. En dat hebben we vandaag gedaan.''

PSV staat na de zege in Waalwijk nog maar vijf punten achter Ajax, dat dus nog wel in actie moet komen tegen AZ. Bij winst op de Alkmaarders begint Ajax eind maart met een voorsprong van acht punten aan de Eredivisie-topper tegen PSV.

De Eindhovenaren azen op revanche tegen Ajax. Eerder dit seizoen ging de formatie van Bosz in de Johan Cruijff ArenA met 3-2 onderuit tegen de titelconcurrent.