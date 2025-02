Peter Bosz reageert op persconferentie heel sarcastisch na pijnlijk gelijkspel van PSV

Voor Peter Bosz en PSV leek er zaterdagavond niks aan de hand toen vlak voor tijd een 1-3 tussenstand op het scorebord stond in Nijmegen. In de absolute slotfase scoorde NEC echter twee keer en werd het tóch een heel pijnlijke dag voor de Eindhovenaren.

Door het later 3-3 gelijkspel kan Ajax in theorie over PSV heen wippen en voor het eerst in lange tijd de eerste stek veroveren. Daarvoor moeten de Amsterdammers wel twee inhaalwedstrijden winnen.

Dat wordt geen eenvoudige taak, want de twee duels die ingehaald moeten worden zijn die van zondag, tegen Feyenoord, en die van 23 februari, als het sterk presterende Go Ahead Eagles op bezoek komt in de hoofdstad.

Bosz was op de persconferentie logischerwijs niet tevreden en als hem gevraagd wordt naar de actuele stand en hoe hij morgen voor De Klassieker gaat zitten, reageerde de 61-jarige oefenmeester dan ook op sarcastische wijze.

"Ja, hartstikke zenuwachtig man", zegt hij cynisch. "Helemaal bibberend ga ik op de bank zitten. Nee joh, ben je gek? Ik ga gewoon die wedstrijd kijken en ik zie wel wat er gaat gebeuren."

"Als we hem kwijtraken dan gaan we hem weer terugveroveren, daar ben ik helemaal niet mee bezig", zegt de voormalig coach van onder meer ook Ajax vol zelfvertrouwen.

"Het gaat mij er meer om dat wij deze wedstrijd moeten winnen. Dat is waar ik wat aan kan doen. Wat er morgen (zondag, red.) bij die andere wedstrijd gebeurt, daar heb ik geen invloed op", besluit Bosz.