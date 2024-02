Peter Bosz over oproep van PSV: ‘Interesseert me werkelijk geen ene bal’

PSV neemt het volgende week op tegen Borussia Dortmund, maar trainer Peter Bosz wil nog helemaal niet denken aan het duel in de achtste finale van de Champions League. De in de Eredivisie nog ongeslagen Eindhovenaren nemen het vrijdag op tegen Heracles Almelo en daar wil Bosz zich volledig op focussen.

Bosz sprak donderdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles op vrijdag. Bosz wil aan niets anders denken dan dat duel, al is PSV wel al bezig met de wedstrijd tegen Dortmund, getuige de oproep van de club om dinsdag rood gekleed naar het Philips Stadion te komen. Bosz wil echter nog niets te maken hebben met de sfeeractie.

"Ik heb dat niet gelezen en vind dat ook helemaal oninteressant, wat er dinsdag gaat gebeuren", was Bosz duidelijk tegenvoer Vandaag Inside. "Morgen (vrijdag, red.) telt. Dat is de wedstrijd die wij willen winnen. Je weet hoe het werkt: ik kijk altijd maar één wedstrijd vooruit. Ik lees hier niets van en het interesseert me werkelijk geen ene bal."

"Het gaat om de wedstrijd van morgen, die is het allerbelangrijkst. Ik heb er niemand over gehoord, moet ik je eerlijk zeggen. We zijn met de wedstrijd van morgen bezig en daar bereid ik mijn ploeg op voor. We gaan zo meteen nog één keer trainen en zullen weer echt top moeten zijn om deze wedstrijd te winnen. Iedereen praat daar wat makkelijk over, ook over dit soort wedstrijden, maar het is niet zo makkelijk."

"Het belangrijkste is dat we daar de volledige focus op hebben. Dat begint bij ons als staf en wij proberen de focus op de groep over te brengen. Ik heb niemand over dat andere gehoord, dus dat is voor ons helemaal geen issue", aldus Bosz over de sfeeractie. PSV kan vrijdag in eigen huis een volgende stap naar de landstitel zetten. De voorsprong op naaste achtervolger Feyenoord bedraagt tien punten.

Onderschatting is de grootste tegenstander van PSV, zo lijkt het. Volgens Bosz zijn een aantal oudere spelers, waaronder Luuk de Jong en André Ramalho, waakzaam om te voorkomen dat er onderschatting in de ploeg sluipt. "Wij hebben dat dit seizoen nog niet één keer gedaan en zullen dat ook niet doen als het om Heracles gaat", vertelde Bosz tegenover het Eindhovens Dagblad. "Wij willen kampioen worden en dan moet je ook die wedstrijd winnen. Maar het gaat niet vanzelf.”

PSV moet het tegen de ploeg uit Almelo nog altijd stellen zonder Guus Til en Noa Lang, maar verder zijn alle spelers die tegen Volendam aanwezig waren ook inzetbaar tegen Heracles. Of Bosz gaat rouleren met het oog op Dortmund, wilde de trainer niet kwijt. Tygo Land en Armel Bella-Kotchap zijn er hoe dan ook niet bij tegen Heracles. Zij nemen met Jong PSV deel aan de Premier League International Cup.

