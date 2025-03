Peter Bosz over bekende aanvaller: ‘Hij kwam bewust iedere dag te laat bij Borussia Dortmund’

Ismael Saibari werd deze week niet opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV voor de Champions League-return met Arsenal. Peter Bosz liet achteraf weten dat de Marokkaans international in het hotel achter was gebleven, omdat hij voor de zoveelste keer te laat was. Saibari is nu volgens Bosz zelf met een oplossing gekomen.

“Ik heb hem verantwoordelijk gemaakt, want hij is verantwoordelijk voor het op tijd komen. Niemand anders”, begint de trainer van PSV op de persconferentie voorafgaand aan het duel met RKC Waalwijk.

“Ik vind wel dat de ploeg hem daarin kan helpen. Dat vind ik echt. Maar hij moet met een oplossing komen. Daar is hij nu mee gekomen. Ik heb hem gezegd dat ik van hem wil horen hoe hij gaat voorkomen dat dit ooit nog een keer gebeurt. Daar is hij mee gekomen, en we gaan nu kijken of dat ook lukt.”

“Het is geen onwil. Ik heb wel eens bij een club gezeten waar een speler bewust iedere dag een minuut te laat kwam. Aubameyang, bij Dortmund. Dan is het wat anders, als iemand bewust te laat komt.”

“Dat is bij hem (Saibari, red.) niet het geval. Dus moeten we kijken of we hem kunnen helpen. Het doel is bereikt, hij is nu met een plan gekomen. Hij heeft z’n straf gehad, een hele harde straf. Maar vanaf nu gaan we weer vooruit”, besluit de oefenmeester.

Auto

Valentijn Driessen had donderdag in een video-item van De Telegraaf een verklaring voor het vaak te laat komen van Saibari. “Hij zit graag in de auto, want Saibari heeft graag mensen om zich heen buiten PSV, waar hij zich prettig bij voelt.”

“En dat betekent dat hij vaak terugkeert naar Antwerpen. Of dat hij soms in Amsterdam verkeert. Dan moet je continu met de auto heen en weer en zowel Eindhoven-Antwerpen als Eindhoven-Amsterdam en vice versa, dat zijn drukke wegen waar het fout kan gaan” aldus de chef voetbal van de ochtendkrant.