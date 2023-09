Peter Bosz neemt risisco tegen Arsenal: ‘Als het misgaat, is het mijn schuld’

Woensdag, 20 september 2023 om 21:05 • Jan Hoeksema

Peter Bosz wil ondanks de sterke tegenstander aanvallend voetbal spelen woensdagavond. In Londen verwacht de trainer een dominant Arsenal, maar dat betekent niet dat PSV zijn speelstijl gaat wijzigen. Dat zegt Bosz voorafgaand aan het eerste duel in de groepsfase van de Champions League. Mocht de speelwijze verkeerd uitpakken, wijst Bosz zichzelf aan als de schuldige.

"We spelen tegen een ploeg die elke wedstrijd dominant is", zegt de voormalig Ajax-trainer voor de wedstrijd. "Met veel balbezit, die tegenstanders achteruit drukt. De vraag is nu of wij aan het voetballen komen, dat willen we wel. Tegen Feyenoord lukte dat wel, ik ben heel benieuwd of het vanavond ook lukt. Of ik tevreden ben met een gelijkspel? Dat hangt van de wedstrijd af."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We hebben denk ik alleen maar kans als we zelf ook aan het voetballen komen. Als we alleen maar achter de bal aanlopen, dan kunnen we het schudden. Daar hebben zij zoveel kwaliteit in, dan gaan ze toch wel scoren. Dat gaan ze nu misschien ook wel doen, maar dan wel met weerstand. We moeten gewoon durven, dat vraag ik ook van de jongens. Als het misgaat, is het mijn schuld."

Walter Benítez verdedigt woensdag het doel van PSV. De achterste linie bestaat uit Jordan Teze, Bella-Kotchap, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Laatstgenoemde krijgt op de linksbackpositie de voorkeur boven Patrick van Aanholt. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn de meest controlerende middenvelders, terwijl Ismael Saibari het mag laten zien op de 10-positie. De voorhoede bestaat uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Noa Lang.