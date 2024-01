Peter Bosz: ‘Mijn vrouw zei het nog, wat een verrotte wereld is het eigenlijk’

PSV-trainer Peter Bosz heeft te doen met zijn collega Pascal Jansen, die woensdag door AZ op straat werd gezet. De Alkmaarders besloten afscheid te nemen van hun oefenmeester na een teleurstellende serie met slechts vier zeges in veertien wedstrijden.

Bosz nam het een maand geleden na de ruime zege van PSV bij AZ (0-4) al op voor Jansen. Supporters van de Alkmaarse club schreeuwden toen om het vertrek van hun coach en bovendien waren er witte zakdoekjes te zien.

“Pascal verdient het niet zo bejegend te worden. Het is belachelijk, man”, zei Bosz na die wedstrijd. De zestigjarige trainer verwees toen ook naar het ontslag van John Lammers bij Heracles Almelo, een van zijn vorige werkgevers. “Wij zijn het in Nederland schijnbaar gewoon gaan vinden dat een spelersbus opgewacht wordt. Mensen zeggen dan: ‘Dat gebeurt nou eenmaal in het voetbal.’ Maar dat is onzin.”

Bosz noemde het ontslag van Jansen woensdagavond na de overtuigende bekerzege van PSV op FC Twente (3-1) ‘triest’. “Mijn vrouw zei het vandaag nog, wat een verrotte wereld het eigenlijk toch is. Dat het toch weer gebeurt. Wij herkennen dat natuurlijk, omdat het ons ook enige keren is overkomen. Dan weet je wat dat met je doet. In die zin snap ik dat.”

Bosz is momenteel bezig aan een uiterst sterk eerste seizoen bij PSV, maar werd de afgelopen jaren als trainer ontslagen bij Olympique Lyon, Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund.

Bosz gaf aan niet te kunnen oordelen over de situatie bij AZ. “Dat weten de mensen daar veel beter. Ik heb toen gereageerd op Lammers, die net daarvoor ontslagen was. En dat mensen in Alkmaar begonnen te fluiten, nadat we daar met 0-2 voor waren gekomen.”

“Dat vond ik wat opportunistisch. Of ik zelf daarom nu bij PSV extra geniet? Ja, absoluut. Het kan dus ook anders. Dan smaakt het wijntje of biertje net wat lekkerder.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties