Peter Bosz kwaad om ‘belachelijke’ actie van AZ-fans: ‘Wat is dat voor onzin?'

Peter Bosz begrijpt werkelijk niets van de witte zakdoekjes die de supporters van AZ toonden tijdens het duel met PSV (0-4 winst voor PSV). De oefenmeester van de Eindhovenaren noemt de gang van zaken in Nederland ‘belachelijk’.

“Mensen in Nederland vinden het schijnbaar normaal dat een bus wordt opgewacht in Almelo”, steekt Bosz van wal op de persconferentie. Na afloop van Vitesse - Heracles (2-0) werd de spelersbus van Heracles opgewacht door boze supporters van Heracles. De maandag erop werd toenmalig trainer John Lammers ontslagen.

“Dat een trainer de bus uit moet stappen om verantwoording af te leggen: wat is dat voor een onzin?” Vraagt Bosz zich hardop af. “Ieder weekend verliezen er ploegen, dat is inherent aan voetbal.”

Vervolgens springt de zestigjarige trainer in de bres voor de door de achterban bekritiseerde Pascal Jansen. “Als je ziet wat hij bij AZ heeft gepresteerd, dan vind ik het onterecht dat hij vandaag zo bejegend wordt.”

Bosz doelt naast de getoonde witte zakdoekjes op de spreekkoren die in het AFAS Stadion te horen waren tijdens het duel. Vanaf de tribune klonk een duidelijk hoorbaar ‘Jansen, rot op!’

“Voor vandaag stonden ze derde. Ze verkopen elk jaar hun beste spelers. Ik vind het zo makkelijk om het gelijk op een trainer af te schuiven”, gaat de succescoach van PSV verder.

“Ik kan het weten, want ik heb zelf ook eens in zo’n situatie gezeten. Het is niet fijn voor jezelf, voor je familie. En wij maar roepen dat dat bij voetbal hoort. Dat hoort er niet bij.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties