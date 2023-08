Peter Bosz komt met verrassend blessurenieuws; ook Boscagli lijkt fit

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 14:50 • Bart DHanis • Laatste update: 15:30

PSV kan woensdagavond waarschijnlijk wél beschikken over Olivier Boscagli, dat heeft de Franse verdediger zelf gezegd in de persconferentie voorafgaand aan het duel met Rangers FC. Op Ibrox speelde de ploeg van trainer Peter Bosz met 2-2 gelijk. Tot zijn grote schrik zag hij in de slotfase van dat duel zowel Boscagli als Ramalho geblesseerd uitvallen. De blessure van Boscagli blijkt gelukkig mee te vallen. De verdediger houdt een kleine slag om de arm, maar gaat ervan uit te kunnen starten.

Boscagli zegt op het persmoment pas een paar dagen terug te zijn op trainingsveld. Toch voelt hij zich naar eigen zeggen fit om aan de aftrap te starten. "Ik heb pas een paar keer getraind, want we wilden geen risico nemen. Straks kijken we nog een laatste keer met de medische staf of ik zeker kan starten, maar ik voel me goed en heb het gevoel dat het goed komt."

De 25-jarige centrumverdediger is daarom ook blij dat PSV afgelopen weekend geen Eredivisie-duel hoefde af te werken. "We hebben de hele week kunnen trainen en ons volledig kunnen focussen op de wedstrijd tegen Rangers." Dat is nodig, want de tegenstander van PSV is niet zomaar verslagen. "Ze lieten ons de bal hebben en aasden op de counter met snelle jongens voorin. We moeten echter op onszelf focussen en ervoor zorgen dat we geen fouten meer maken waaruit zij kunnen scoren."

Ook Patrick van Aanholt lijkt terug te keren bij PSV. Volgens Bosz is de linksachter terug op het trainingsveld, maar mogen de aanwezige journalisten dat niet aan Rangers vertellen. De terugkeer van Van Aanholt komt redelijk onverwachts, gezien hij naar verwachting langer uit de roulatie zou liggen. Verder lijkt Ramalho, die uitviel tegen Rangers, fit en te kunnen starten in de formatie van de 59-jarige oefenmeester.