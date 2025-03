Peter Bosz is heel duidelijk op vraag over eventueel aanpassen van zijn speelstijl tegen Arsenal

Peter Bosz is in aanloop naar de wedstrijd tegen Arsenal duidelijk over zijn speelstijl. Tijdens de persconferentie benadrukt hij dat het probleem niet bij de aanvallende aanpak ligt. Een verandering van systeem wordt dan ook weggewuifd door de oefenmeester.

“Jij wilt van mij horen dat ik de speelstijl moet aanpassen,” begint Bosz. “Ik ben een aanvallende trainer. Als het niet loopt, zeggen mensen dat ik te aanvallend speel. Dat vind ik echt grote onzin.”

Dinsdagavond speelt PSV de eerste wedstrijd tegen Arsenal in de achtste finale van de Champions League. De voorbereiding verloopt moeizaam: het team verloor afgelopen week tweemaal van Go Ahead Eagles, eerst in de TOTO KNVB Beker (1-2) en daarna in de competitie (3-2).

Toch blijft Bosz bij zijn visie. “Het is veel te makkelijk om naar de speelstijl te wijzen. Dat zijn containerbegrippen. Ons probleem zit daar niet in.”

Ook Ivan Perisic gaf aan dat het aanvallende spel niet de oorzaak is, en Bosz is het daarmee eens. “Ivan heeft dit systeem al vaker gespeeld en vindt het ook gewoon leuk om in dit systeem te spelen,” zegt hij. Hij erkent echter dat er verbeteringen nodig zijn. “Verdedigen is een belangrijk onderdeel van aanvallend voetballen, en daar moeten we beter in worden.”

Voor de wedstrijd tegen Arsenal beschikt PSV over dezelfde selectie als tegen Go Ahead Eagles. De geblesseerden zijn Esmir Bajraktarevic, Malik Tillman, Ricardo Pepi en Sergiño Dest. Dest is op de weg terug, maar mist nog wel het heenduel in Eindhoven.