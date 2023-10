Peter Bosz: ‘Ik vind André Ramalho een geweldige verdediger’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 09:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:56

Peter Bosz weigert om André Ramalho publiekelijk af te vallen.

De centrumverdediger leed dinsdagavond in het Champions League-duel met Sevilla (2-2) knullig balverlies, wat zelfs leidde tot een doelpunt van de Spaanse bezoekers. Gelukkig voor PSV werd de treffer van Sevilla afgekeurd wegens hands. Bosz wijst juist op de dingen die Ramalho goed heeft gedaan dit seizoen.

"Ik vind hem echt een geweldige verdediger, die inderdaad dit soort momenten af en toe heeft", aldus Bosz op de aansluitende persconferentie, waarbij ook Voetbalzone aanwezig was. "Dan wordt hij daar de rest van zijn leven, en zeker in Nederland, op afgerekend. Ik ken dat, met naïef, wat nou eenmaal opgespeld wordt."

"Terwijl, als je ziet hoe hij tegen FC Volendam (3-1 winst PSV, red.) inviel. Tien minuten voor tijd, dan moet je er in een keer staan. Dan staat hij er en dan sleept hij jou er doorheen. Dus ik vind het een hele goede en betrouwbare verdediger, maar die af en toe toch zo'n momentje heeft" zo analyseert Bosz.

Complimenten voor Ramos

De PSV-trainer keek met bewondering naar de inmiddels 38-jarige Sergio Ramos. "Die weet echt wanneer hij voetbalt of wanneer hij hem naar voren 'jenst'. En hij is echt een geweldige verdediger. Dus het is helemaal geen schande om die bal af en toe weg te 'jassen'. Maar goed, dat moeten we leren."

"Dat voetballen is dus onze kracht, maar we moeten oppassen dat we daarin niet overdrijven", gaf Bosz mee aan zijn spelersgroep. De trainer weet dat PSV tegen Sevilla goed wegkwam in de slotfase. "Er zijn momenten waarop ze zelfs de 1-3 nog kunnen maken. Die bal die op de paal komt. Dus die momenten hebben zij natuurlijk ook gehad."

Bosz zag Sevilla enkele grote kansen afdwingen en kreeg de vraag wat dat over zijn verdediging zegt. "Dat zegt mij niet zoveel over onze verdediging. Want ik vind dat die jongens het over het algemeen goed gedaan hebben. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, die handsbal waar die goal uitkomt, is daar een voorbeeld van."