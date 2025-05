Peter Bosz haalt zijn gram: 'Die mensen lach ik nu allemaal uit!'

Na het binnenhalen van de 26ste landstitel in de clubgeschiedenis verscheen een trotse Peter Bosz voor de camera’s en op de persconferentie. De trainer van PSV staat stil bij het binnengehaalde kampioenschap en de weg ernaartoe. "Deze titel betekent meer", zo vergelijkt Bosz het met het kampioenschap van een jaar eerder.

Bosz zag zijn ploeg zondag met 1-3 winnen van Sparta Rotterdam, waarmee het kampioenschap officieel werd veiliggesteld. "We hebben het geweldig gedaan. Iedereen weet dat kampioenswedstrijden niet altijd de mooiste duels zijn, maar als je ziet hoe we begonnen, zag je gewoon dat we er goed in zaten. We hebben gespeeld vanuit de geest van PSV: doorgaan en niet achterover leunen."

In vergelijking met vorig seizoen, waarin Bosz met PSV eveneens de prijs pakte, noemt de coach dit kampioenschap bijzonderder. "Ik heb weinig seizoenen gekend waarin het zo makkelijk ging als vorig jaar. Dit seizoen moesten we er echt hard aan trekken: we hebben ervoor moeten vechten, samen met onze spelers en staf. Het is echt een gevecht geweest en dat maakt deze prestatie des te mooier."

Gaandeweg het seizoen kreeg Bosz kritiek te verduren, toen PSV in een diepe sportieve crisis belanden. ‘Moet je niet wat verdedigender spelen?’, vroegen ze. Nu lach ik ze uit."

De trainer benadrukt hoe belangrijk het was dat PSV trouw bleef aan zijn speelstijl, ondanks mindere fases. "We zijn terecht kampioen geworden en hebben onze kop erbij gehouden. We hebben hele moeilijke maanden gehad – twee maanden waarin we niet goed presteerden – maar dit kampioenschap is meer dan verdiend. Al had ik liever gezien dat we het onszelf wat makkelijker hadden gemaakt. Maar die gasten hebben het geweldig gedaan en we bleven gefocust op onszelf."

Tot slot spreekt Bosz zijn waardering uit voor het proces dat hij met zijn ploeg doormaakte. "Ik blijf erbij dat het goed is geweest dat we vasthielden aan ons strijdplan en niets hebben veranderd. Dit kampioenschap is daar het bewijs van. We zijn blijven doen waar we goed in zijn. Als je weet waar je naartoe wilt, levert dat uiteindelijk resultaat op."