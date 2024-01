Peter Bosz geeft opheldering over fitheid Noa Lang en Hirving Lozano

Volgens Peter Bosz is het nog afwachten wanneer hij over Noa Lang en Hirving Lozano kan beschikken. Beide aanvallers van PSV maakten zondag geen minuten tijdens de oefenduels met Heracles Almelo (1-1) en Hamburger SV (2-2) in het Spaanse Marbella.

"Het was een zeer geslaagd trainingskamp”, zegt Bosz tegenover Voetbal International. “We hebben intensief kunnen trainen, en gelukkig zijn we zonder blessures uitgekomen.”

Lang trainde in Marbella wel mee met de selectie van PSV, maar kon nog geen minuten maken in een van de gespeelde oefenwedstrijden. “Ik weet niet of Lang op schema ligt voor de aankomende wedstrijd tegen Excelsior.”

De spraakmakende vleugelspits van PSV moest twaalf van de laatste dertien wedstrijden van de Eindhovenaren laten schieten wegens een spierblessure. De 24-jarige Lang kwam voor het laatst in actie op 25 november, toen hij een kwartier inviel tijdens de 0-3 uitzege op FC Twente. Vervolgens kreeg de Capellenaar te maken met een terugval.

“Hirving Lozano is volgens Bosz ‘nog iets verder weg’. “Hij zal volgende week vergelijkbare stappen zetten als Noa deze week heeft gedaan", voegt de zestigjarige oefenmeester eraan toe.

Lozano liep eind november in het gewonnen Champions League-duel met Sevilla (2-3) een bovenbeenblessure op.

PSV begint zaterdag als koploper aan de tweede seizoenshelft. De eerste zestien Eredivisie-wedstrijden werden allemaal in winst omgezet, waardoor de voorsprong op naaste belager Feyenoord liefst tien punten bedraagt.

