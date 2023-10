Peter Bosz gaat in op inzetbaarheid Noa Lang tegen RC Lens en Ajax

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 16:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:38

Noa Lang is de komende tijd niet inzetbaar voor PSV, zo blijkt uit de woorden van trainer Peter Bosz vrijdagmiddag op de persconferentie. De vleugelaanvaller ondervindt nog te veel last van de hamstringblessure die hem ook al de afgelopen interlandperiode met het Nederlands elftal kostte. Malik Tillman is weer helemaal fit en zaterdag inzetbaar tegen Fortuna Sittard.

Lang raakte in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4) geblesseerd aan zijn hamstring en liet zich vervolgens wisselen voor Hirving Lozano. De rechtspoot meldde zich af bij het Nederlands elftal en werkte in Eindhoven met een individueel programma aan zijn herstel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De absentie van Lang is een flinke klap voor PSV, dat het de komende ruime week opneemt tegen Fortuna, RC Lens en Ajax. In Limburg zal Lang sowieso niet van de partij zijn, terwijl het Champions League-affiche tegen de Fransen en de topwedstrijd tegen Ajax hoogstwaarschijnlijk ook te vroeg komen.

"Het is erger dan de vorige keer", vertelt Bosz. "Morgen (zaterdag, red.) tegen Fortuna is hij er zeker niet bij. En het ziet er naar uit dat het niet tot dit weekeinde beperkt gaat blijven. Het duurt allemaal wat langer, maar we proberen hem snel terug te brengen", wordt Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad. De oefenmeester verwijt Lang niets. "Noa is altijd enorm professioneel en doet alles wat nodig is om fit te zijn. Noa geeft altijd het maximale en verzorgt zichzelf maximaal.”

Wel vertelt Bosz dat de fysieke en medische specialisten van PSV het trainings- en wedstrijdschema van Lang van de afgelopen maanden hebben nagelopen. Lang heeft dit keer al twee keer eerder last gehad van zijn hamstring. Het Eindhovens Dagblad voorspelde woensdag al dat het 'uitgesloten' leek dat Lang in actie zou kunnen komen tegen RC Lens en Ajax, laat staan Fortuna.

Bosz laat weten dat het trainings- en wedstrijdschema van Lang 'constant geëvalueerd' wordt. "Zeker wanneer een blessure al eerder is voorgekomen. Je moet als club altijd eerst kijken waardoor dit is ontstaan. Blessures kunnen elke keer iets anders zijn en dat hebben we geprobeerd om te analyseren. We proberen ook naar de toekomst toe maatregelen te nemen."

Vervanger

Wie Lang aan de linkerkant van de aanval vervangt, wilde Bosz nog niet kwijt. Wel lijkt Lozano een belangrijke kandidaat om de plek van de Oranje-international in te nemen. Spits Luuk de Jong zou dan aan de rechterkant geflankeerd worden door Johan Bakayoko, terwijl Bosz ook nog de beschikking heeft over Yorbe Vertessen.

Mauro Júnior en Armando Obispo

Goed nieuws voor PSV is de aanstaande terugkeer van Mauro Júnior en Armando Obispo. De verdedigers kwamen door zware blessures op respectievelijk 2 maart en 19 maart voor het laatst in actie. De twee trainen weer mee, maar zijn nog niet klaar voor officiële speelminuten. Bosz laat weten dat de club tijd vrij zal maken voor een oefenwedstrijd, zodat zij daarin hun officieuze rentree kunnen maken.