Peter Bosz deelt naast Noa Lang complimenten uit aan nóg een PSV'er

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 23:48 • Mart van Mourik

Peter Bosz is gematigd tevreden met het eindresultaat van het Champions League-duel tussen PSV en Sevilla (2-2).

Na afloop van de wedstrijd legt de trainer voor de camera van RTL 7 uit dat hij blij is met de late gelijkmaker van Jordan Teze, maar dat zijn ploeg alleen speelde om de drie punten.

Halverwege de tweede helft kwam de ploeg van trainer José Luis Mendilibar op voorsprong dankzij Nemanja Gudelj, waarna Luuk de Jong vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met een rake strafschop de gelijkmaker aantekende. Direct uit de aftrap dacht Youssef En-Nesyri op aangeven van Juanlu voor de winnende treffer te zorgen, maar Teze zette PSV alsnog naast Sevilla.

“We komen twee keer terug, maar we wilden winnen en dat is niet gebeurd”, concludeert Bosz. “Thuis moeten we gewoon winnen, maar zeker als je binnen een minuut na de gelijkmaker weer op achterstand komt en daarna nog de 2-2 maakt moet je daar blij mee zijn.”

“Zij begonnen beter, maar daarna namen wij het initiatief over. Hoewel we beter gingen voetballen, werd het bij vlagen overdreven. Soms moet je de bal gewoon wegschieten als je onder druk komt te staan, maar wij willen áltijd de voetballende oplossing hebben.”

Bosz zag een absolute uitblinker in zijn team. “We kwamen wel vaak via de zijkanten door via Noa Lang, die goed was vandaag. Hij speelde echt geweldig. We gingen Jesús Navas (de directe tegenstander van Lang, red.) ook steeds opzoeken, omdat hij al snel een gele kaart kreeg.”

“We werden een paar keer afgestraft op momenten dat we zelf fouten maakten”, besluit Bosz, die ook Johan Bakayoko een compliment geeft. “Dit gaan we de jongens weer laten zien en hier moeten we beter van worden. We hebben delen van de wedstrijd ook goed gespeeld met individuele acties van Bakayoko en zeker Noa Lang."