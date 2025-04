Peter Bosz beschikt zaterdag over slechts twee basisspelers die volgend seizoen zeker nog bij PSV spelen

Bij PSV zijn er zoveel spelers met andere dingen dan voetbal bezig, dat de prestaties eronder lijden. Dat is de conclusie van Maarten Wijffels na een analyse in het Algemeen Dagblad. Volgens de journalist is dat ook de belangrijkste reden dat niet PSV, maar Ajax nu recht op het landskampioenschap afstevent.

“In Eindhoven lijkt het alsof bijna iedereen constant is afgeleid”, begint Wijffels. “Voortdurend zorgen randzaken voor irritatie en gedoe. Het zit ‘m in de vele spelers die aan het bekvechten waren met de clubleiding over transfers die niet doorgingen.” Ook andere zaken zorgen voor onrust.

“Noa Lang die openlijk ruziede met het publiek en deze week opnieuw PSV-fans over zich heen kreeg na een Instagram-post met een Ajax-shirt. Jerdy Schouten, die nooit toekomt aan alleen bezig zijn met ‘ik en mijn taak’, omdat hij dit seizoen aanmoddert met pijntjes en blessures.”

En dan heeft hij het nog niet gehad over Ismael Saibari, die er lange tijd mee weg leek te komen om te laat te komen. “Hij miste voor straf de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal. Maar nu Saibari weer speelt, zijn er medespelers die denken: ‘Oh, dat gaat hier dus zo…’”

Bij Ajax blijven dit soort relletjes uit, waardoor het één geheel uitstraalt en weer de trotse koploper is in de Eredivisie. Bij PSV heerst er ondertussen bezinking dat de titel dit jaar naar Amsterdam gaat, maar dat betekent niet dat de directie zich geen zorgen maakt. Tal van spelerscontracten lopen namelijk deze zomer af.

“Je zou denken dat je met zo’n surplus aan ervaring met technisch management kunt voorkomen dat je als club in april zo voor het blok staat. Want een speler met een aflopend contact denkt primair: ‘Géén blessure meer oplopen, mijn eigen hachje richting volgend seizoen staat voorop’.”

PSV neemt het zaterdag in het hoge Noorden op tegen FC Groningen. Volgens Wijffels zijn er dan maar twee spelers in de basiself van de Eindhovenaren die volgend seizoen zeker nog bij PSV spelen: Ryan Flamingo en Sergiño Dest.