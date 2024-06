Persoonlijk drama voor Arkadiusz Milik: Poolse ex-Ajacied moet streep zetten door EK na oplopen knieblessure

Arkadiusz Milik heeft zich vrijdagavond al na een paar minuten spelen moeten laten vervangen in het vriendschappelijke duel met Oekraïne. De Pool ging voor de bal, maar overstrekte zijn knie en wist direct dat het mis was. Na afloop van de wedstrijd bevestigt de Poolse voetbalbond dat Milik uitgeschakeld is voor het EK.

Milik wilde een duel te winnen van Ruslan Malinovsky en overstrekte daarbij zijn knie. Milik ging naar de grond en al snel werd duidelijk dat hij niet verder kon.

Milik kon niet zelfstandig naar de kant, waar hij uiteindelijk wel terechtkwam met de hulp van twee stafleden. Kacper Urbanski kwam voor Milik in het veld en maakte zo zijn debuut voor het nationale team.

Na een kleine tien minuten was er alsnog reden tot juichen voor de fans in Warschau. Een hoekschop van ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski belandde bij de tweede paal perfect voor de voeten van Sebastian Walukiewicz, die voor zijn allereerste interlandtreffer tekende.

Polen won de oefenwedstrijd uiteindelijk met 3-1 van Oekraïne en neemt het over negen dagen op tegen het Nederlands elftal op het EK. Daarna volgen confrontaties met Oostenrijk en Frankrijk.

Voor Milik betekent het het einde van een teleurstellend seizoen. Bij zijn club Juventus kwam hij weliswaar tot 32 optredens in de Serie A, maar het overgrote deel daarvan waren invalbeurten.

