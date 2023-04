Persona non-grata in Oranje? ‘Absurd dat Koeman die naam niet noemt!’

Maandag, 24 april 2023 om 21:00 • Jeroen van Poppel

Ronald Koeman lijkt Joey Veerman nauwelijks te zien staan, zo concluderen Mike Verweij en Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De bondscoach van Oranje was zondagavond te gast bij NOS Studio Voetbal maar repte met geen woord over de middenvelder van PSV, die uitblonk tegen Ajax (3-0 winst). "Absurd dat Joey Veerman door Koeman niet genoemd werd", aldus Verweij.

Koeman sprak zeer positief over AZ-middenvelder Tijjani Reijnders, die serieus in beeld is voor de komende interlandperiode in juni. "Ja, dat is zeker een speler waar we naar kijken", aldus Koeman. "Ik was niet voor niets bij AZ - Anderlecht", zegt Koeman. De Alkmaarders wonnen de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League met 2-0, waarna een penaltyserie de beslissing moest brengen. Reijnders schoot zijn strafschop binnen en AZ bekerde uiteindelijk verder. "Ik zet hem af tegen de andere middenvelders: Mats Wieffer, Marten de Roon... Je hebt Jordy Clasie nog, je hebt Teun Koopmeiners... Je hebt Kenneth Taylor."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het middenveld van Oranje zal er in juni tijdens de Final Four van de Nations League waarschijnlijk anders uitzien dan in maart. "Ten opzichte van de vorige interlandperiode krijgt hij natuurlijk Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners terug", weet Verweij. "Maar Koeman noemde een hele rits middenvelders, maar de naam die niet viel was Joey Veerman. En dat vond ik echt absurd, want vorige keer gaf hij ook aan dat hij eerst Jordy Clasie had gepolst... Toen kwam Joey Veerman alsnog, maar die moest wijken vanwege kipkerrie-gate." Veerman liep voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies) net als vier ploeggenoten buikgriep op.

"Koeman ziet het niet zo zitten in Joey Veerman en dat vind ik sowieso al onbegrijpelijk, zeker na zondag. Xavi Simons speelde heel erg goed, maar ik vond Veerman de beste man aan PSV-zijde", besluit Verweij, die Driessen aan zijn zijde vindt. "Zondag liet hij zien erbovenuit te kunnen steken in een Nederlandse topwedstrijd. Dan hoor je ook bij het Nederlands elftal te zitten. Zoveel goede middenvelders hebben we ook niet."