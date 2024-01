Persconferentie Feyenoord richting Vitesse wordt geannuleerd vanwege Slot

De persconferentie van Feyenoord in aanloop naar het competitieduel met Vitesse gaat niet door. Dat meldt Dennis van Eersel van RTV Rijnmond op X. De reden dat het is afgelast, is dat trainer Arne Slot ziek is. Eerder deze week miste de oefenmeester daardoor ook al de nieuwjaarsreceptie van de regerend landskampioen.

"Geen persconferentie vandaag (vrijdag, red.) bij Feyenoord richting het uitduel bij Vitesse. Trainer Arne Slot is eerder deze week ziek geworden, miste daardoor ook al de Nieuwjaarsreceptie en is nog niet voldoende hersteld", aldus Van Eersel.

De nieuwjaarsreceptie vond afgelopen dinsdag plaats. Daar ontbrak Slot dus ook, omdat hij volgens RTV Rijnmond toen last had van griep.

Op die nieuwjaarsreceptie maakte algemeen directeur Dennis te Kloese bekend dat Feyenoord de ambitie heeft om nog dit jaar De Kuip te kopen. Momenteel is het stadion nog in beheer van bij Stadion Feijenoord.

In hoeverre de ziekte van Slot invloed heeft op zijn aanwezigheid tijdens het treffen met Vitesse, is nog niet bekend. Beide ploegen trappen zondag om 14:30 uur af in Arnhem.

Feyenoord gaat dan een poging doen om plek twee vast te houden. De Rotterdammers speelden afgelopen weekend met 2-2 gelijk tegen NEC, waardoor nummer drie FC Twente tot op twee punten genaderd is.

Vitesse verkeert ondertussen in zwaar weer en staat momenteel zeventiende. Wel plaatsten de Arnhemmers zich donderdag voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker, door met 1-0 van AFC te winnen.

