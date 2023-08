Perr Schuurs grijpt positieve én negatieve hoofdrol tegen AC Milan

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 22:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:00

AC Milan is na twee speelrondes in de Serie A nog altijd foutloos. De ploeg van Stefano Pioli won met 4-1 van Torino, ondanks een acrobatische gelijkmaker van Perr Schuurs. Christian Pulisic opende de score en na de gelijkmaker van Schuurs leek 1-1 de ruststand te worden. Vlak voor de onderbreking zorgden Olivier Giroud en Theo Hernández ervoor dat Milan met een marge van twee ging rusten. Na de thee maakte Giroud uit een penalty, veroorzaakt door Schuurs, zijn tweede van de avond.

Milan ging bepaald niet geweldig van start in het eigen San Siro. I Rossoneri creëerden amper kansen, waardoor de openingstreffer enigszins onverwachts genoemd mocht worden. Torino stond niet goed georganiseerd en Ruben Loftus-Cheek was vertrokken aan de rechterkant. De voorzet van de Engelsman kwam achter Giroud bij de tweede paal terecht, waar Pulisic voor de openingstreffer zorgde: 1-0. Lang kon Milan echter niet genieten van de voorsprong.

Twee uit twee voor Christian Pulisic. De Amerikaan zet AC Milan op voorsprong tegen Torino.

Een mislukt schot van Samuele Ricci kwam per toeval terecht bij Schuurs, die nog in de zestien van Milan aanwezig was wegens een hoekschop vlak daarvoor. Schuurs haalde acrobatisch uit en verschalkte Mike Maignan: 1-1. De 2-1 viel echter al snel. Giroud deed zijn kopbal tegen een paar vingers van Alessandro Buongiorno belanden: penalty. Giroud benutte het buitenkansje feilloos. Nog voor rust zorgde Hernández voor de 3-1, door de korte hoek te vinden met een zeer subtiele voetbeweging.

Niemand anders dan Perr Schuurs. Als een echte spits, vanuit de draai, knalt de Nederlander de bal erin: 1-1!

Aan het begin van de tweede helft vielen er wat stadionlampen uit, maar desondanks liet arbiter Maurizio Mariani doorspelen. Duizenden fans schoten te hulp door hun telefoonlichtjes aan te zetten en zij zagen dat Tijjani Reijnders, die andermaal in de basis begon, een grote kans op de 4-1 kreeg. Rafael Leão bracht de bal bij de Nederlander, die van dichtbij naast schoot. Vlak voor Leão die pass gaf, beging Schuurs een overtreding op de Portugees. Na het zien van de beelden mocht Giroud aanleggen voor zijn tweede strafschop. Weer was Vanja Milinkovic-Savic kansloos: 4-1. Yunus Musah maakte in de eindfase nog zijn Serie A-debuut. Het tempo in de slotfase kwam erg laag te liggen en gescoord werd er dan ook niet meer.

Hands en de bal gaat op de stip! Olivier Giroud zet AC Milan weer op voorsprong, maar was het wel hands?

Afronden als een spits PT2. Na de goal van Perr Schuurs denkt Theo Hernández, laat ik het even nog mooier afronden. 3-1 voor Milan.

Wikken en wegen. Perr Schuurs veroorzaakt uiteindelijk de gegeven penalty en Olivier Giroud schiet hem opnieuw genadeloos binnen voor de 4-1.