Perez ziet man met ‘ongekend mythische status’ bij Ajax: ‘Alsof Jezus neerdaalt’

Maandag, 23 oktober 2023 om 10:05 • Bart DHanis

Kenneth Perez denkt dat Louis van Gaal beslist over de toekomst van Maurice Steijn, zo heeft de Deense analist zondagavond gezegd in Dit was het Weekend, het voetbalpraatprogramma van ESPN.

Presentator Jan Joost van Gangelen wijst Perez erop dat Ajax probeert om Alex Kroes op 1 januari 2024 te laten beginnen als algemeen directeur van de club. Perez denkt dat er eerder al knopen zullen zijn doorgehakt.

“Voor 1 januari zal het een en ander al beslist worden. Het lijkt mij ook sterk dat er niet het een en ander gemaild wordt door hem.” Kroes mag vanwege een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ geen contact hebben met mensen die werkzaam zijn bij Ajax.

“Ik denk dat Van Gaal het veel beter weet dan Kroes”, gaat Perez verder. “Kroes heeft een ongekend mythische status gekregen. Het is alsof Jezus straks komt neerdalen bij Ajax. Hij wordt met de dag geweldiger.”

Tafelgenoot Marciano Vink vraagt Perez wat hij zou doen als hij in de schoenen van Van Gaal stond. “Als ik een gedegen plan zou hebben, dan zou ik Maurice Steijn ontslaan. Degene die Van Gaal wil hebben, moet wel beschikbaar zijn en willen.”

Vink denkt dat de dagen van Steijn al geteld zijn. "Dit kan zo niet doorgaan. Ik zie ook geen vooruitgang. Ik vind Steijn een fantastische kerel, maar het lukt gewoon niet.”

“Hij heeft een groep die hij niet aan de praat krijgt”, gaat de analist verder. “Dit was een must-win-wedstrijd en die verloor hij ook (4-3 van FC Utrecht). Eerst kon hij zich nog verschuilen achter het feit dat de spelers laat in de transferperiode kwamen, maar ik zie geen verbetering.”