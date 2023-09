Perez ziet maar twee ‘oké’ Ajacieden: ‘0,0 procent kans dat Ajax kampioen wordt’

Zondag, 3 september 2023 om 20:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:00

Kenneth Perez weet zeker dat Ajax dit seizoen geen landskampioen wordt. De analyticus laat aan tafel bij Dit was het Weekend van ESPN weten dat het niveau van de Amsterdammers ver benedenmaats is en dat de selectie het zowel individueel als op het gebied van samenwerking aflegt tegen de concurrentie. Josip Sutalo en in mindere mate Benjamin Tahirovic waren de enige spelers die Perez met hun optreden in het duel met Fortuna Sittard (0-0) tevreden konden stellen.

Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat doelman Jay Gorter de enige was die een voldoende haalde bij Ajax, maar Perez kan zich niet vinden in de woorden van zijn collega. “Dat ben ik niet met je eens, want Sutalo haalde ook een voldoende. Bij hem zie je gelijk: dit is een goede speler. Het enige dat me niet beviel bij hem is dat hij in een wedstrijd tegen Fortuna Sittard kramp kreeg. Maar hij was volwassen, rustig en om hem hoef je je geen seconde druk te maken.”

“Het was vrij logisch dat hij aanvoerder was, al had je ook Branco van den Boomen, een Nederlandse jongen, kunnen kiezen”, vervolgt Perez. “Van den Boomen sloeg in het interview wel de spijker op zijn kop. Je kent elkaar namelijk gewoon niet. Hoe moet je in elkaars ruimte lopen, hoe moet je drukzetten en hoe doen we alles bij Ajax? Die zaken zitten er gewoon nog niet in. En die vragen staan nog los van de individuele kwaliteiten.”

Perez is dusdanig geschrokken van Ajax dat hij nu al durft te stellen dat de ploeg van trainer Maurice Steijn geen kampioen wordt. “Die Sutalo stond er vandaag wel, dus die kan je zeker laten staan. Tahirovic vind ik ook wel acceptabel, al was hij in de tweede helft erg slecht. Maar achter de namen van de rest staat een heel, heel groot vraagteken. Ik geef Ajax ook echt 0,0 procent kans om kampioen te worden. 0,0 procent. Het is onmogelijk met deze selectie. Vanaf de top tot de vierde back is het gewoon niet goed genoeg”, besluit Perez. “De treinen PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente denderen ondertussen door, terwijl Ajax gewoon nog veel tijd nodig heeft.”