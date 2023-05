Perez ziet ‘lachwekkende’ situatie bij Ajax door één speler in het bijzonder

Zondag, 7 mei 2023 om 20:13 • Guy Habets • Laatste update: 20:25

Kenneth Perez vindt dat het tijd is om Dusan Tadic uit de basiself van Ajax te halen. De Serviër was tijdens de met 0-0 gelijkgespeelde wedstrijd tegen AZ wederom een van de minderen aan Amsterdamse zijde, maar werd niet gewisseld door trainer John Heitinga. Dat vindt Perez een lachwekkende situatie, zo zegt hij tijdens Dit was het Weekend op ESPN.

Tadic speelde opnieuw een zeer ongelukkige wedstrijd, maar mocht negentig minuten blijven staan. Dat vindt Perez onbegrijpelijk. "Ik snap ergens wel dat een trainer hem zo lang mogelijk de kans wil geven, maar op een gegeven moment wordt het lachwekkend", zo luidt het stevige oordeel van de Deense analist. "Andere spelers vragen zich ook af waarom Tadic dan mag blijven staan als ze zelf gewisseld worden. Dat soort dingen zijn echt funest. Natuurlijk was Tadic de absolute leider van Ajax in de succesjaren, maar dat is hij nu gewoon niet meer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez zag het tegen AZ meermaals misgaan bij de Servische captain van Ajax. "Heel vaak willen zijn voeten niet meer doen wat zijn hoofd bedenkt en tegen AZ was dat heel jammerlijk. Voetbal is een dagvers product en een aanvoerder en speler die veel voor de club heeft betekent, krijgt nou eenmaal wat langer de tijd. Dit is nu wel al zo lang aan de gang en je ziet Tadic echt minder worden. Hem verkopen zou je moeten overwegen als Ajax. De aanvoerdersband afnemen? De vraag is of hij dat met zijn karakter en eerzucht wel aankan. Misschien ligt het niet aan zijn arbeidsethos, maar gewoon aan de leeftijd."

De kritiek op Tadic is niet nieuw, want dit seizoen kreeg de Serviër al vaker te horen dat hij niet beslissend genoeg meer zou zijn. De cijfers zeggen echter toch iets anders, want dit seizoen kwam hij in 31 competitiewedstrijden toch gewoon weer tot negen goals en zeventien assists. Daarmee is hij hard op weg om opnieuw de Most Valuable Player van dit Eredivisie-seizoen te worden. Tadic werd de afgelopen vier seizoenen al de speler met het hoogste cijfer aan goals en assists gecombineerd.