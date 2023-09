Perez ziet het somber in voor PSV'er: 'Je vraagt je af: hoe goed is hij nou?'

Zondag, 17 september 2023 om 22:39 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:46

Kenneth Perez denkt niet dat Yorbe Vertessen nog op veel speelminuten hoeft te rekenen bij PSV dit seizoen. De analist vindt de Belg de minste in de Eindhovense aanval en stelt dat hij net tekort komt voor het na te streven niveau. Jan Joost van Gangelen, Perez' tafelgenoot bij Dit was het Weekend, oppert een transfer naar de subtop. "Ik had het wel wat voor FC Twente gevonden."

Vertessen komt ter sprake bij een analyse van de bank van PSV. De tafel concludeert dat er sprake is van luxeproblemen in Eindhoven. "Als je nagaat wat er op de bank zat tegen NEC...", begint Roy Makaay. "Lozano zat op de bank, Til zat op de bank, Teze zat op de bank, Tillman zat op de bank..." Van Gangelen voegt de naam van Vertessen toe. "Ik denk dat die niet blij is", zegt de presentator.

Perez haakt in. "Bij Vertessen vraag je je af: 'Hoe goed is hij nou eigenlijk?'" We hebben het hier over het niveau-PSV. Daarvoor komt Vertessen nu net tekort", concludeert de Deen. Makaay werpt tegen: "In de wedstrijden dat hij Lang moest vervangen heeft hij het prima gedaan." Perez: "Zeker. Maar het is wel een twijfelgeval of hij PSV beter maakt op de lange termijn. Al is het wel een goede invaller."

Vertessen kwam tot dusver tot acht officiële wedstrijden dit seizoen, waarin hij twee keer scoorde. In twee van die wedstrijden, tegen Sturm Graz en Vitesse (beide 1-3 winst) stond de rechtspoot aan de aftrap. In beide gevallen ontbrak Noa Lang echter met een blessure. Vertessen kon deze zomer kiezen voor een (tijdelijk) vertrek, maar besloot PSV trouw te blijven. Naar verluidt had onder meer FC Midtjylland verregaande belangstelling.