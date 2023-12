Perez ziet dissonant bij PSV: ‘Je ziet zijn teamgenoten denken van: Jezus...’

Kenneth Perez is zeer kritisch op de prestaties van Johan Bakayoko. In Dit was het Weekend, een voetbalpraatprogramma van ESPN laat de Deense analist beelden van Bakayoko zien, waar hij meermaals voor eigen succes gaat. Perez is dan ook niet tevreden over het spel van de Belgische aanvaller.

“Hij heeft veertien geweldige wedstrijden gespeeld, maar de laatste twee vind ik hem echt minder”, steekt Perez van wal. “Tegen sc Heerenveen (2-0 winst) ging hij alleen maar zelf en vandaag (0-4 winst op AZ) idem dito.”

Hij wilde alles zelf doen, tot wanhoop van zijn medespelers”, zegt Perez terwijl hij beelden van Bakayoko laat zien. Op de beelden is te zien hoe medespelers van de rechtsbuiten van PSV met de handen omhoog staan omdat zij graag de bal wilden ontvangen.

“Wees een teamspeler”, gaat de voormalig middenvelder van onder meer Ajax en AZ verder. "Het is juist de kracht van PSV dat ze als team spelen. Ze gunnen elkaar heel veel, maar ik vind dat hij laatste twee duels heet solistisch bezig is.”

Perez denkt dat Bakayoko door telkens voor eigen succes te gaan, ook gemakkelijker wordt om af te stoppen. “Hij gaat telkens naar binnen om te schieten, ik denk dat verdedigers hem nu wel doorhebben.”

“Zijn teamgenoten denken ook allemaal van: jezus. Maar ze zeggen er allemaal niks van, ze draaien allemaal om. Als trainer zou ik morgen toch echt even met hem gaan zitten”, besluit de analist.

Ondanks zijn zelfzuchtigheid van de afgelopen wedstrijden, kwam Bakayoko dit Eredivisie-seizoen al tot acht assists. Daarnaast was hij drie keer zelf trefzeker in de zestien duels die hij tot dusver speelde.



