Perez ziet bij Ajax een speler vol ‘misplaatste arrogantie’ en ergert zich kapot

Kenneth Perez vindt de spelers uit de eigen jeugd op dit moment veel te licht voor Ajax 1. Tijdens het programma Dit was het Weekend van ESPN uit de analyticus onder meer zijn onvrede over de houding van Tristan Gooijer en vindt hij dat voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat goed had gezien dat er veel spelers gehaald moesten worden.

“Ik snap de gedachte van Mislintat wel. Hij zag dat Ajax niet goed genoeg zou zijn met de jeugdspelers die er lopen. Hij zag wel dat je moest kopen om kans te maken, al heeft hij natuurlijk niet de allerbeste spelers gekocht”, zegt Perez met gevoel voor eufemisme.

“Als je ziet wat er nu aan eigen jeugd staat bij Ajax... daar word je echt niet vrolijk van. Die staan er nu in vanwege de antipathie tegenover de spelers die Mislintat heeft gehaald natuurlijk. Alleen Ramaj is een hele goede aankoop.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Maar ik heb nu Gooijer een aantal wedstrijden gezien. De misplaatste arrogantie waarmee hij voetbalt... Banel, Vos... alle jeugdspelers raken ook geblesseerd. Alleen Jorrel Hato niet, omdat hij waarschijnlijk wél het niveau heeft om daar te spelen”, aldus Perez.

Marciano Vink kan zich wel vinden in de woorden van Perez. “Martha, Banel en Gooijer zijn allemaal spelers die er een jaar geleden bij kwamen in Jong Ajax. Eigenlijk zitten zij aan de onderkant.”

“Men vroeg zich ook terecht af: is dit wel materiaal voor Ajax 1? Waarom ze er nu in de basis staan, begrijp ik ook niet. Sontje Hansen moest op een gegeven moment apart trainen met Martha, want zij kwam niet eens meer bij Jong Ajax erin.”

“Van de jongens die nu in Ajax 1 zitten werd een jaar geleden gezegd dat zij niet goed genoeg waren”, besluit Vink. “Ik heb geen idee wat er in de tussentijd gebeurd is en waarom ze nu wel gebruikt kunnen worden.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties