Perez ziet Ajacied door de mand vallen: ‘Hij speelt met nul zelfvertrouwen!'

Maandag, 21 augustus 2023 om 07:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:35

Kenneth Perez heeft geen hoge pet op van Anass Salah-Eddine. De analist van ESPN zag de 21-jarige linksback zaterdag door de mand vallen bij Ajax in de wedstrijd tegen Excelsior. Perez laat zich zondagavond bij Dit was het Weekend andermaal kritisch uit over de jongeling.

Perez benadrukt dat de omstandigheden op het kunstgrasveld van Exelsior 'moeilijk' zijn. Desondanks schrok hij van de opbouw van Ajax. Volgens de Deense analyticus was Jorrel Hato het enige lichtpuntje in de defensie van de Amsterdammers. "Gisteren wat Hato de beste man van Ajax. Het gaat ook niet altijd snel, maar hij laat de bal wel lopen. Dat is wat zijn medespelers niet doen.”

Ook Devyne Rensch krijgt kritiek. Perez toont een fragment uit de eerste helft waar is te zien dat de rechtsback van Ajax rond de middenlijn voor een moeilijke pass door de as van het veld op Steven Bergwijn kiest. "Hij heeft geen enkel idee wat hij moet doen in balbezit. Dan is het handig als je in beweging blijft."

Rensch koos in de 35ste minuut voor een pass op Bergwijn die onderschept werd.

Salah-Edinne, die in de rust van het duel met Excelsior vervangen werd door Owen Wijndal, kon Perez ook niet bekoren. “Bij Salah-Eddine heb ik het gevoel dat hij niet gelooft dat hij Ajax-speler is. Hij speelt echt zonder enig zelfvertrouwen", aldus Perez, die vervolgens ook kritiek uit op zijn vervanger Wijndal. De analist laat een fragment zien waar Wijndal te lang wacht met het inspelen van Bergwijn. "Kom op man! Doe het in één keer! Techniek hebben jullie toch zat? Nee, elke bal moest eerst worden aangenomen. Als je dat doet, duurt het een eeuwigheid.”

Perez was zaterdagavond tijdens de nabeschouwing van het duel ook al hard voor Salah-Edinne. “Hij presenteert zich in álles niet als een Ajax-speler. Kom op man! Je hebt het prima gedaan in de wedstrijden die je gespeeld hebt bij FC Twente vorig jaar." Salah-Eddine speelde op huurbasis in Enschede, maar werd daar gezien als middenvelder, niet als linksback. "Ze hebben je niet voor niets teruggehaald", zei Perez desalniettemin. "Toon even iets meer zelfvertrouwen, van hé: ik ben Ajax-speler! Wijndal moet zich diep en diep schamen dat hij dus niet kwaliteit heeft laten zien om in de basis te staan. Dat het blijkbaar niet eens een optie is”, zo besloot Perez.

Wijndal nam de bal in de 76ste minuut aan en leed balverlies in plaats van Bergwijn in één keer in te spelen.