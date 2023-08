Perez: ‘Zet druk op hem en hij raakt in paniek... Het is geen Frenkie de Jong’

Kenneth Perez vindt dat PSV het in aanvallend opzicht uitstekend gedaan heeft bij zijn opening van de Eredivisie tegen FC Utrecht (2-0 winst). De Deen ziet echter nog volop kwetsbaarheden in het elftal van Peter Bosz en kijkt daar met name het middenveld op aan. Perez vindt dat Joey Veerman 'veel te veel' balverlies leed, die bij momenten grote kansen voor Utrecht inleidden.

PSV won via een schitterend doelpunt van Noa Lang vlak voor rust en een goal van Yorbe Vertessen diep in de tweede helft. "Het is een goede overwinning van PSV, maar nog niet alles klopte", zegt Perez bij ESPN. "Utrecht kreeg een aantal hele grote kansen, bijvoorbeeld voor Marouan Azarkan op het laatst." Die enorme kans kwam voort uit knullig balverlies van Ibrahim Sangaré. Azarkan weigerde breed te leggen op zijn ploeggenoten en vuurde naast. "Ook Anastasios Douvikas heeft voor rust grote kansen gehad."

Bosz is met drie zeges in de eerste drie officiële duels fantastisch begonnen bij PSV, maar volgens Perez is er nog werk aan de winkel. "Het zit nog niet helemaal lekker bij PSV, maar goed, we zitten in de eerste wedstrijd. PSV wil aanvallen, en dat is leuk om naar te kijken, maar als je dan balverlies lijdt... Dan is dat een risico. Vandaag vond ik dat het middenveld veel te veel balverlies leed."

"Dat gaat om Sangaré, maar ook Veerman...", aldus Perez. "Veerman is écht goed als hij helemaal vrij is, maar zodra er druk op komt, dan raakt hij ook in lichtelijke paniek. Dan raakt hij echt heel veel ballen kwijt, dan moet je echt goed staan als ploeg. Dat is al langer gaande bij Veerman: als hij echt goed onder druk wordt gezet, dan heeft hij niet de versnelling die Frenkie de Jong bijvoorbeeld heeft."