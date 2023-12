Perez windt zich op: ‘Gelijk wisselen! Ook al is het nog 1 minuut, 100 procent!’

Kenneth Perez zou Mitchell van Bergen in de 97ste minuut van de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en FC Twente (2-2) nog hebben gewisseld. De analist van ESPN stoort zich gigantisch aan een egoïstische actie van de ingevallen vleugelspits. "Eerlijk, ik zou Mitchell van Bergen gelijk eraf halen", aldus Perez in Dit was het Weekend op ESPN.

Twente speelde de hele tweede helft tegen Sparta met een man meer, maar gaf daarin toch een 0-1 voorsprong uit handen. In blessuretijd maakte Naci Ünüvar nog gelijk: 2-2. De Tukkers joegen in de resterende minuten op de drie punten. Van Bergen kreeg de bal in de zevende minuut van de blessuretijd op meer dan 25 meter van het doel voor de voeten en besloot tot grote verbazing van Perez om zelf te schieten.

Mitchell van Bergen gaat in minuut 90+7 voor een afstandsschot.

"Er staan zeven spelers in het strafschopgebied... Hij denkt: weet je wat, ik heb een heerlijk schot..." De bal vloog huizenhoog over het doel. "Van Bergen kan alleen maar hard lopen, en verder helemaal niks."

FC Twente-trainer Joseph Oosting liep woedend weg. "Ik zou hem gelijk wisselen, ook al is er nog één minuut te spelen, honderd procent. Ik zou zo woest worden. Echt, het is zó irritant om naar te kijken. Een wissel doe je dan niet zo snel natuurlijk, maar het is zó frustrerend als dat soort dingen gebeuren."

"Daar hebben ze niet de wedstrijd door verloren, maar zo wordt het wel heel makkelijk voor PSV en Feyenoord, die er echt met kop en schouders bovenuit steken, want de rest is echt middelmaat", oordeelt Perez.

Bij FC Utrecht - RKC Waalwijk (1-1) zag Perez hetzelfde gebeuren. Can Bozdogan probeerde de thuisploeg in blessuretijd aan drie punten te helpen met een volley van 25 meter. "Bozdogan is echt wel een goede speler, maar dan denk ik: waar is je voetbalverstand?"

"Dat voetbalverstand heb je dus niet. Je denkt: deze schiet ik uit de draai wel in de kruising, terwijl je weet dat je kans op een goal veel groter is door hem in te brengen. Dan kan er iets gebeuren, want je hebt veel mensen staan."

