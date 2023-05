Perez: ‘Weet je wie zichzelf ongelooflijk overschat met zijn afgezakte sokjes?’

Maandag, 8 mei 2023 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Kenneth Perez heeft geen hoge pet op van Tomas Suslov. De analist van ESPN stoort zich aan de manier waarop de twintigjarige middenvelder van FC Groningen zich voortbeweegt op het veld en denkt dat de Slowaak zichzelf schromelijk overschat. "Die gun ik eigenlijk wel een reality check in de Keuken Kampioen Divisie, nu Groningen gedegradeerd is", aldus Perez in Voetbalpraat.

"Weet je wie zichzelf ontzettend overschat met zijn looks en hoe hij erbij loopt? Suslov", zegt Perez volledig op eigen initiatief. Suslov kon Groningen zaterdag op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-1) niet behoeden voor puntenverlies, waardoor de Trots van het Noorden definitief degradeerde. "Ik heb gisteren om hem moeten lachen", zegt Perez. "Het gaat zo traag! En dan loopt hij met die afgezakte sokjes en met een houding... Hij vindt zelf: ongelooflijk dat ik niet in de Europese top speel! Hij voetbalt bij FC Groningen..." Suslov is dit seizoen een vaste basisspeler bij Groningen en speelde 27 competitieduels, waarin hij 1 goal maakte.

Tomas Suslov

Groningen maakt een rampseizoen door, dat uiteindelijk resulteerde in een exit uit de Eredivisie. Algemeen directeur Wouter Gudde legde voor de camera van ESPN uit waar het mis is gegaan. "Vanuit beleidsoogpunt hebben we de meest essentiële dingen verkeerd gedaan", zei Gudde eerlijk. "Dan kijk je naar de teamsamenstelling. Niet alleen leeftijd of kwaliteit, maar ook naar zaken als duelkracht, betrouwbaarheid en stabiliteit. Individueel hebben we interessante spelers, maar als team is het niet goed genoeg."

Perez reageert een dag later op de uitlatingen van Gudde. "Ik vond het opvallend hoe feilloos Wouter Gudde alle fouten kon opnoemen. Als je het zo goed weet, dan had je er misschien iets aan kunnen doen, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat zij van de zomer bij elkaar hebben gezeten: 'We hebben een lekkere selectie, dit zit helemaal snor.' Maar na een jaar kom je er dan achter wat je allemaal nog mist aan spelers. Dat is heel opvallend, vind ik."

Groningen ontsloeg vroeg in het seizoen Frank Wormuth als trainer en schoof zijn assistent Dennis van der Ree door. "Toen ze hem aanstelden dacht ik: vind ik leuk: een jonge trainer die van zijn eigen club de kans krijgt", aldus Perez. "Normaal komen ze altijd weer uit bij Huub Stevens, Dick Advocaat of dat soort namen. Maar het is geen goed idee gebleken..."