Perez vol onbegrip door toss van Steven Bergwijn: ‘Dit is zó amateuristisch’

Zondag, 17 september 2023 om 21:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:39

Kenneth Perez vindt de toss van Steven Bergwijn tekenend voor de huidige vorm van Ajax. De aanvaller mocht bepalen aan welke kant van het speelveld Ajax wilde beginnen tegen FC Twente, maar hij moest na het opgooien van het muntje nog weglopen om aan doelman Jay Gorter te vragen wat hij moest kiezen. Voor de analyticus is het een teken van amateurisme.

Jan Joost van Gangelen start beelden in van de gewonnen toss van Bergwijn, die daarna niet lijkt te weten wat de bedoeling is. “Vóór de wedstrijd belde je me al, omdat Bergwijn de toss won, terwijl hij eigenlijk geen idee had van wat hij moest doen”, stelt de presentator, die net als Perez niet begrijpt waarom de toss mis kan gaan.

Voor Perez is het een teken van het gebrek aan professionaliteit binnen de ploeg. “Het geeft wel aan hoe onduidelijk ze naar elkaar toe zijn. Bergwijn wint gewoon de toss, maar dan wil hij Jay Gorter vragen waar ze dan moeten starten. Zoiets bespreek je van tevoren natuurlijk. Bergwijn hoort Gorter niet, dus die moet dan helemaal naar hem toe.”

“Daarna zie je gewoon arbiter Danny Makkelie en Robin Pröpper tegen elkaar zeggen van: whatever”, besluit Perez. “Maar dit staat gewoon super amateuristisch. Bergwijn kwam daarna weer teruglopen, maar toen was iedereen al weg.”