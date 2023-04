Perez voert reden op waarom Zerrouki mogelijk niet voor Feyenoord kiest

Maandag, 17 april 2023 om 19:32 • Rian Rosendaal

Kenneth Perez vraagt zich af of Ramiz Zerrouki daadwerkelijk bij Feyenoord terechtkomt. De analist werpt maandag in Voetbalpraat de vraag op of de middenvelder nog wel interesse heeft in de Rotterdamse club in het geval van een vertrek van Arne Slot deze zomer. Feyenoord is al langer in de markt voor Zerrouki en klopte ook een paar keer aan bij Twente, maar tot een transfer leidde dat tot dusver niet.

"Zerrouki weet toch niet of Slot blijft?", vraagt Perez zich hardop af in de talkshow van ESPN. Twente-watcher Leon ten Voorde van TC Tubantia denkt dat Feyenoord wel over de beste papieren beschikt. "Slot heeft die organisatie, tussen haakjes, wel zo gek gemaakt dat ze Zerrouki willen hebben. Ook de andere mensen daar." Perez haakt daar direct op in. "Ja, dat begrijp ik. Maar wil Zerrouki ook onder je weet niet welke trainer uitkomen? Feyenoord is vooral door Slot wel heel goed geworden. Je moet maar afwachten wie er dan komt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Je gaat toch in eerste instantie voor een club?", werpt clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International op. "Is dat echt zo?", countert Perez. "Feyenoord heeft laten zien dat als ze geen goede trainer hebben, ze op een ander niveau spelen. En is dat dan een verbetering zeg maar. Het is wel aantrekkelijk dat ze Champions League gaan spelen. En wat komt er dan naast? Want als Twente duidelijk zegt dat hij verkocht gaat worden, dan worden andere clubs ook wakker."

Streuer

Scheidend technisch directeur Jan Streuer ontkent dat Zerrouki sowieso voor Feyenoord zal kiezen. "Nee, nee, nee, nee, dat is niet bekend", antwoordde Streuer op de vraag van Hans Kraay junior in Goedemorgen Eredivisie waar de middenvelder terechtkomt. "We hebben ook tegen de speler gezegd dat het heel vervelend is verlopen, met name op de laatste dag van de transferperiode. Die speler gaat weg en moet ook weg. Dat is gewoon voor iedereen het beste. De speler wil een volgende stap maken en er zijn ook mogelijkheden, want er is veel interesse in hem. En we kunnen hem niet nog een jaar houden, dus die transfer moet gewoon geregeld worden."