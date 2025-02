Perez voert druk op Peter Bosz verder op: 'Dat zou een wanprestatie zijn met dit PSV'

Kenneth Perez buigt zich in Dit Was Het Weekend over de moeizame reeks van PSV. De analist vond de koploper uit Eindhoven eerder nog haast onverslaanbaar, maar daar is na de winterstop weinig meer van over.

''Ze zijn geloven wat ze de media verwijten: dat ze makkelijk kampioen worden'', analyseert Perez de moeizame weken van PSV na de winterstop. ''Waardoor ze het eigenlijk te licht opnemen.''

''En dat stapelt zich op en stapelt zich op. En op een gegeven moment word je onzeker omdat het niet gaat zoals jij denkt dat het moet gaan'', schrikt de oud-middenvelder van het niveau dat de Eindhovenaren de laatste weken halen.

''Het gaat vooral om de sterkhouders die totaal zijn controle hebben over de veldbezetting'', zoomt de analist verder in op de problemen bij de koploper. ''In het neerzetten heeft de trainersstaf ook een grote rol. Net zoals zij een rol hebben in de anderhalf jaar waarin het succesvol ging. Ze gaan het veld op met volle druk naar voren, en dan hopen ze maar dat ze beter zijn. Er zit niet echt iets anders is bij dit PSV.''

In de optiek van Perez staat met name Peter Bosz enorm onder onder druk momenteel. ''Het is een lichte wanprestatie als Bosz geen kampioen wordt met dit PSV, vind ik. Zoveel meer kwaliteit en zoveel meer geld uitgegeven.''

Marciano Vink ziet een lichtpuntje bij PSV. ''Mauro Júnior is inmiddels geen twaalfde man meer. Dest hebben we op ons netvlies als een linksbuiten onderhand die fantastisch kan voetballen. Maar op een gegeven moment had Mauro Júnior het wel helemaal door met Perisic. Die combinatie liep fantastisch.''

''Hij is ondergewaardeerd door het grote publiek. Want hij kan veel meer dan wij denken. Hij heeft zes wedstrijden rechtsback gestaan en vier als controleur. En nu staat hij linksback alsof hij het iedere week doet. Ik vind het echt grote klasse'', aldus de lyrische Vink.