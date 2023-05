Perez verwacht reprimande in huize Van Hooijdonk: ‘Hij is hier niet blij mee'

Zondag, 7 mei 2023 om 22:47 • Bart DHanis • Laatste update: 23:47

Kenneth Perez denkt dat Pierre van Hooijdonk ontevreden heeft gekeken naar het gedrag van zijn zoon Sydney van Hooijdonk, zo heeft hij gezegd bij Dit Was Het Weekend. De aanvalsleider van sc Heerenveen maakte zaterdag tegen NEC (2-3 winst) zijn zestiende doelpunt van het seizoen, maar raakte even daarvoor verwikkeld in een ruzie met Thom Haye om wie een vrije trap mocht gaan nemen.

Haye had in de eerste helft al een vrije trap in de kruising geschoten en wilde na tachtig minuten spelen nog een vrije trap nemen. Van Hooijdonk vond echter dat het zijn beurt was en de twee raakten verwikkeld in een ruzie. “Ik neem aan dat zijn vader hem begeleidt, die zal hier niet blij mee zijn. Toen Robin van Persie dit bij hem wilde flikken toentertijd, werd hij heel kwaad. Ik kan me voorstellen dat hij niet blij is met wat Sydney heeft gedaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In het interview dat de van Bologna gehuurde spits na afloop van het duel voor de camera van ESPN gaf, zag Van Hooijdonk zelf ook in dat het akkefietje er niet goed uitzag. “Ik ben hier niet trots op. Het ziet er niet goed uit van ons beiden.” Perez is het niet eens met de woorden van de goaltjesdief. “Hij zegt ‘van ons beiden’, maar als hij gewoon van die bal afblijft, is er niks aan de hand."

Roy Makaay, die eveneens te gast is in het voetbalpraatprogramma, ziet in Van Hooijdonk wel de toekomstig spits van Feyenoord, maar een overstap komt volgens hem nu nog te vroeg. “Dit is het eerste jaar waarin hij vast speelt, als hij dit nog één of twee seizoenen kan vasthouden, wordt het een interessante speler.” Perez is tevens onder de indruk van de 23-jarige spits. “Hij is vrij beperkt, dan is zestien goals toch heel knap hoor.”