Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Leek alsof hij expres zo slecht speelde’

Zondag, 22 oktober 2023 om 20:35 • Bart DHanis • Laatste update: 22:10

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn totaal niet te spreken over Steven Berghuis, zo hebben ze gezegd in Dit was het Weekend, het voetbalpraatprogramma van ESPN.

“Hoe Berghuis inviel… Het was echt abominabel, schandalig”, steekt Kenneth Perez van wal. Ook collega-analist Vink heeft met verbazing gekeken naar de invalbeurt van Berghuis: “Ik weet niet wat hij vandaag kwam doen.”

“Was dan gewoon thuis gebleven”, gaat Vink zijn betoog verder. “Had dan tegen Maurice Steijn gezegd dat je je er niet toe kan zetten om alles te geven. Hij ligt nu nog op de grond. Hij zette ook echt totaal geen druk.”

Vink is verbaasd over de houding van Berghuis, daar de aanvaller pas na een uur spelen voor Carlos Forbs binnen de lijnen kwam. “Het is niet zo dat hij vermoeid kan zijn, want hij stond er pas net in. Hij laat een pass hier gewoon zo lopen. Hij wil gewoon niet”, begeleidt Vink beelden van Berghuis.

Perez vindt het moeilijk om een oordeel te vellen over de mentaliteit van de Amsterdammers. Hij denkt dat de spelers van Ajax het niet gewend zijn om zo vaak te moeten terugschakelen.

“Normaal gesproken is Ajax veel aan de bal en zetten ze druk vooruit. Nu moeten ze heel veel meters maken en dat zijn ze niet gewend. Maar even over Berghuis: Het leek wel alsof hij het expres deed. Het was echt krankzinnig om te zien.”

Ajax kwam in De Galgenwaard na rust op een 2-3 voorsprong. In de slotfase gaven de Amsterdammers echter alles weg en ging FC Utrecht er met de buit vandoor: 4-3. Dankzij de nederlaag staat Ajax nu zeventiende in de Eredivisie.