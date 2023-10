Perez verdenkt Ajacied van sabotage: ‘Hij voelt zich te goed voor deze positie’

Ajax werd zondagmiddag in het Philips Stadion tegen PSV (5-2 verlies) volledig in de steek gelaten door linksback Gastón Ávila, zo luidt de analyse in ESPN's Dit Was Het Weekend. Kenneth Perez verdenkt Ávila zelfs van werkweigering. "Ik heb het gevoel bij die Ávila dat hij zich te goed en te groot voelt om linksback te spelen", aldus de Deen.

Na een goede eerste helft stond Ajax met 1-2 voor. In de tweede helft ging het alsnog volledig mis en vielen met name rechtsback Anton Gaaei en linksback Ávila uit de toon. "Ávila verliest bij de 5-2 van Hirving Lozano een duel van Guus Til en stopt er dan gewoon mee", ziet Mario Been. "Hij denkt: het zal zo'n vaart niet lopen. Echt heel raar! Hij heeft niet eens de intentie om het weer goed te maken."

Perez gaat daarop door: "Ik heb het gevoel bij die Ávila dat hij zich te goed en te groot voelt om linksback te spelen. Hij straalt uit van: dit is onder mijn niveau, om linksback te spelen. Ik moet centraal spelen." Ávila speelde eerder dit seizoen onder Maurice Steijn enkele wedstrijden als centrumverdediger, maar kon ook op die plek niet overtuigen.

Zondag kreeg Ávila als linksback alle hoeken van het veld te zien door Johan Bakayoko. "Ávila liet echt aan alle kanten zijn man voorbijlopen", zegt Perez. "Binnendoor, buitenom... Maakt niet uit wat het was. Het verbaast me heel erg dat Hedwiges Maduro niet eerder ingreep. Al het gevaar kwam van die kant. Bakayoko kon doen en laten wat hij wilde." In de 75ste minuut werd Ávila naar de kant gehaald. Toen viel Anass Salah-Eddine in.

Been vindt dat de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat een gigantische fout heeft gemaakt door liefst 12,5 tot 14,5 miljoen euro te betalen voor Ávila, die overkwam van Royal Antwerp.

"We hebben het vaak over de kwaliteiten van Mislintat om aankopen te doen...", aldus Been. "Maar Ávila, dat kan gewoon écht niet. Voor Ajax is dit gewoon veel te weinig. En dat geldt, met alle respect, ook voor Anton Gaaei. Het is veel te weinig voor Ajax-niveau."

Ajax moest het in Eindhoven doen zonder Borna Sosa. De andere optie op de linksbackpositie is dus Salah-Eddine, die inviel. "Ik zou daar maar voor kiezen", zegt Been. "Een simpele Nederlandse back die in ieder geval weet wat hij moet doen."