Perez velt streng oordeel: ‘Je hebt de hele wedstrijd geen één bal goed gegeven’

Maandag, 13 november 2023 om 09:27 • Lars Capiau • Laatste update: 09:47

Kenneth Perez was niet onder de indruk van het spel dat Calvin Stengs zondag tegen AZ (1-0) op de mat legde. De voor Oranje opgeroepen middenvelder maakte volgens de analist van ESPN een 'slappe' indruk, zo vertelt hij bij Dit was het Weekend.

Perez voorziet beelden van een zorgvuldig opbouwend Feyenoord van analyse. Hij plaatst een kritische noot bij dat spelaspect van de Rotterdammers.

"Feyenoord vind ik heel goed in de opbouw, dat doen ze echt anders dan andere teams", geeft Perez de ploeg van Arne Slot een compliment. "Ze spelen niet plichtmatig de bal naar elkaar over, maar bouwen heel geduldig op."

"Maar de laatste weken is dat veelal tot aan de laatste dertig meter bij de tegenstander", is de analist kritisch. Ter illustratie tonen de beelden een moment van Stengs aan, waarbij hij met veel ruimte voor zich de bal verspeelt.

"Stengs, geef hem alsjeblieft gewoon aan Wieffer", begint Perez zijn harde oordeel. "Je hebt geen één bal goed gegeven in de hele wedstrijd, geef dan gewoon even wat makkelijke ballen."

Perez is van mening dat Stengs weer in niveau is teruggezakt na enkele goede optredens. "Na een periode van drie, vier wedstrijden waar je dacht: daar zit wat meer pit in, vind ik hem nu weer in dat 'slappe hap-voetbal' terugvallen."

"Dat is snel", concludeert presentator Milan van Dongen. "Ja, maar nu spelen ze tegen wat betere tegenstanders en dan zie ik het niet bij hem. Quinten Timber daarentegen vind ik iemand die zich nu zowel verdedigend als aanvallend zich laat zien", deelt Perez een andere Feyenoorder wél een compliment uit.