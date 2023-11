Perez trekt aan de rem als het over Ajacied gaat: ‘Ben je dan los?’

Vrijdag, 3 november 2023 om 11:16 • Jan Hoeksema

Kenneth Perez is nog niet razend enthousiast over Chuba Akpom. De middenvelder annex aanvaller van Ajax maakte tegen FC Volendam (2-0) zijn eerste doelpunt namens de Amsterdammers, maar volgens de Deense analist is Akpom daarmee nog niet 'los'.

Vlak voor het ingaan van de blessuretijd van de tweede helft besliste de Engelsman de wedstrijd in het voordeel van Ajax. Uit een hoekschop van Steven Berghuis kopte Akpom raak, waarmee hij zijn eerste doelpunt maakte in dienst van de huidige nummer vijftien van de Eredivisie.

"Oké, hij scoort dan hier. Ben je dan los?", vraagt Perez zich hardop af bij ESPN na afloop van het duel. Presentator Jan Joost van Gangelen constateert dat de analist 'cynisch' wordt als het over Akpom gaat.

"Cynisch? Het is een constatering", reageert Perez. "Jij denkt dus dat iemand er meteen doorheen is als hij even een goal maakt? Hij krijgt daarna nog een kans, gaat om de keeper heen, heeft een leeg doel voor zich en schiet de bal tegen de paal."

De Deen trekt daarom aan de rem wat Akpom betreft. Volgens Perez heeft de doelpuntenmaker zichzelf nog niet bewezen. "Je weet toch niet zeker dat dit kwaliteit is voor de komende wedstrijden?", besluit de analist.

Berghuis over Akpom

Berghuis was na afloop van de overwinning op Volendam blij voor zijn Engelse teamgenoot, zo vertelde hij voor de camera bij ESPN. "Ik ben gewoon opgelucht en blij voor bepaalde jongens", zei de middenvelder.

"Vooral voor Akpom, die tot nu toe een moeilijke periode achter de rug heeft en in een team komt waarin de voorwaarden niet goed zijn voor een nieuwe speler om kwaliteiten te laten zien. Ik heb wel geloof in die nieuwe jongens."