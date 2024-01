Perez stoort zich aan Feyenoord: â€˜Arghâ€¦ Dat wordt in elk interview benadrukt!â€™

Perez stoort zich aan Feyenoord: ‘Argh… Dat wordt in elk interview benadrukt!’

Kenneth Perez irriteert zich mateloos aan het feit dat er in interviews 'altijd wordt genoemd' dat Feyenoord enkele internationals mist. Dat vertelt de analyticus bij Dit was het Weekend. Ramiz Zerrouki, Yankuba Minteh, Alireza Jahanbakhsh en Ayase Ueda zijn momenteel allen met hun land actief op de Afrika Cup dan wel de Azië Cup en zijn dus niet inzetbaar voor Feyenoord.

Maar dat mag helemaal geen excuus zijn, vindt Perez. Als presentator Jan Joost van Gangelen de namen van de afwezigen noemt, onderbreekt de analist hem direct.

"Ja, maar dat vind ik echt... Dat wordt in élk interview elke keer genoemd! Maar dat wist je toch al toen je die spelers tekende?", vraagt een verbouwereerde Perez zich af.

"Nee, je kan ze niet inbrengen. Het maakt je zwakker, ja", doelt de voormalig voetballer op het feit dat Arne Slot minder (aanvallende) wisselmogelijkheden tot zijn beschikking heeft.

Maar dat is eigen schuld, dikke bult, vindt Perez. "Dat is nou eenmaal de selectie die Feyenoord heeft samengesteld. Het is een gegeven dat je die spelers gaat missen in de maand januari."

Vooral Ueda wordt flink gemist, denkt tafelgenoot Kees Kwakman. "In het geval dat zo'n tegenstander (NEC, red.) zo terugzakt en je wil die ballen erin gooien, dan is een extra spits erbij lekker."

Weer bijt Perez direct van zich af. "Dan moet je in de zomer een andere spits halen die niet kans maakt om opgeroepen te worden voor de Azië Cup", besluit hij stellig.

