Perez spijkerhard voor grote naam bij Ajax: ‘Waar was hij in godsnaam vandaag?’

Donderdag, 9 november 2023 om 21:04 • Jeroen van Poppel

Kenneth Perez oordeelt vernietigend over Steven Bergwijn. De analist van ESPN vindt dat de aanvoerder van Ajax niets heeft laten zien tegen Brighton & Hove Albion (0-2 verlies) en daarmee zijn ploeg in de steek heeft gelaten. "Waar is Bergwijn in godsnaam geweest vandaag? Ik heb nul gezien van Bergwijn vandaag!", aldus Perez.

Hoewel Perez vindt dat John van 't Schip het tactisch goed neerzette bij Ajax, waren de Amsterdammers vrijwel kansloos tegen Brighton. Dat had te maken met een vroeg tegendoelpunt, dat onnodig werd weggegeven via een fout van Silvano Vos op het middenveld.

De Amsterdammers konden volgens Perez niet rekenen op de vleugelspitsen Bergwijn en Steven Berghuis. "Als twee spelers eigenlijk niet meedoen, dan kun je sowieso al geen topwedstrijd spelen", aldus Perez.

Ook Marciano Vink is die mening toegedaan. "Het is broos bij Ajax", vindt Vink. "Ze zijn afhankelijk van de dragende spelers, of zij wel of niet een goede wedstrijd spelen. Bergwijn en Berghuis hebben we deze wedstrijd wederom niet gezien. Dat vind ik heel broos, je kan er niet van op aan."

Vink ziet een groot verschil tussen Ajax en topploegen. "Bij andere clubs heb je spelers van wie je weet: dit is een grote wedstrijd, zij zullen nu honderd procent zijn. Bij Ajax is dat niet zo..."

Perez was in de rust lovend over de tactische vondst van Van 't Schip, die Devyne Rensch als centrumverdediger in balbezit liet doorschuiven naar het middenveld. In de rust wisselde Van 't Schip behoorlijk aanvallend: Chuba Akpom kwam in de ploeg voor Kenneth Taylor.

Perez is een stuk kritischer op die laatste ingreep van de Ajax-coach. "Als het kort bij elkaar zit, een 0-1 ruststand, dan hoef je toch niet gelijk zo aanvallend te gaan spelen?" Karim El Ahmadi vindt dat ook: "Klopt, je zit nog gewoon in de wedstrijd."

Ajax kreeg vrijwel direct het deksel op de neus, want Simon Adingra zette Brighton kort na rust op 0-2. "Het zal misschien geklopt hebben met de magneten op het bord, maar in de praktijk zag je gewoon dat er op het middenveld zoveel ruimte ontstond voor Brighton", aldus Perez. "Je zag het direct bij de 0-2."