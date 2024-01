Perez snapt werkelijk niets van arbitrage: ‘PSV is een penalty ontnomen’

Kenneth Perez en Mario Been zijn van mening dat arbiter Dennis Higler en videoscheidsrechter Clay Ruperti een grote fout hebben gemaakt. Tijdens het duel tussen Feyenoord en PSV (1-0) in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker haalde Mats Wieffer, die al geel op zak had, Noa Lang in het zestienmetergebied onderuit zónder de bal te raken, maar het appel voor een strafschop werd resoluut weggewuifd.

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot nipt te sterk voor PSV dankzij een voltreffer van Quinten Timber: 1-0.

Higler ontging een cruciaal moment in de wedstrijd waarop Lang werd gevloerd door Wieffer. Het had er alle schijn van dat de middenvelder van Feyenoord de bal niet raakte, maar Ruperti riep Higler niet eens naar het scherm. Onbegrijpelijk, vinden de analisten.

“Uiteraard mag Feyenoord gelukkig zijn met de arbitrage vandaag”, stelt Perez voor de camera van ESPN. “Eerst een dramatische beslissing van Higler, maar het is Higler. En dan heb je een VAR, van wie ze zeggen dat hij de meest talentvolle is, Clay Ruperti, maar hij ziet dit dus ook over het hoofd.”

“Wieffer maakt met zijn rechterbeen gewoon een overtreding op het linkerbeen van Noa Lang. Dat zou normaal gesproken een penalty en een tweede gele kaart voor Wieffer betekenen. Dan krijg je een hele andere wedstrijd”, aldus Perez.

Ook Mario Been vindt dat PSV een penalty is onthouden. “Ik kan me voorstellen dat Higler het zelf niet ziet, maar de VAR moet hem zeker roepen en ingrijpen. Hij raakt de bal niet en Lang wordt geraakt op de binnenkant van zijn voet. Een honderd procent strafschop.”

Matchwinner Timber wil bij ESPN na afloop niet te veel zeggen over het voorval. "Beetje bal, beetje voet. Het is Feyenoord - PSV, moet kunnen."

