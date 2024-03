Perez snapt niets van Borussia Dortmund: ‘Die mensen zijn toch niet goed?’

Kenneth Perez heeft met verbazing gekeken naar de salarissen bij Borussia Dortmund. Eerder deze week maakte Florian Plettenberg van Sky Deutschland het complete salarishuis van Dortmund bekend, en volgens Perez verdient met name een verdediger als Niklas Süle veel te veel.

Plettenberg meldde dat verdediger Süle en doelman Gregor Kobel het hoogste salaris verdienen bij die Borussen: ongeveer 10 à 11 miljoen euro per jaar. Sébastien Haller behoort tot de groep die daar net iets onder zit met een bruto jaarsalaris van 8 à 9 miljoen euro.

Routiniers Mats Hummels en Marco Reus verdienen 7 à 8 miljoen euro per jaar, terwijl Donyell Malen 'genoegen nemen' met een bruto jaarsalaris van 4 à 5 miljoen euro.

In de rustanalyse van Go Ahead Eagles – PSV bij ESPN kwamen de salarissen van Dortmund vrijdag ter sprake. De Duitsers nemen het komende week op tegen PSV in de return van de achtste finales van de Champions League.

"Ik las laatst de salarissen van Dortmund", begint Perez. "Die mensen die die uitdelen, die zijn toch niet goed? Alsof Süle 'nee' zou zeggen tegen zeven miljoen, in plaats van tien miljoen."

"Süle! Voor twee miljoen mag hij komen spelen", lijkt de analist aan te geven wat hij Süle als salaris zou geven. "Nou, ze zijn toch niet goed als ze zulke salarissen uitdelen?"

"Dit zijn toch niet spelers die dat overal even kunnen verdienen? Die zeggen: 'nee, als je me geen tien miljoen geeft, ga ik het wel ergens anders krijgen.' Echt niet. Ik kan me dat niet voorstellen", besluit de voormalig middenvelder.

