Perez snapt één keuze van Koeman niet: ‘Heel vreemd dat hij in Oranje zit’

Zondag, 8 oktober 2023 om 21:05 • Mart van Mourik

Kenneth Perez kijkt op van de keuze van Ronald Koeman om Nick Olij te selecteren voor Oranje. Samen met Mark Flekken en Bart Verbruggen maakt de sluitpost van Sparta Rotterdam deel uit van de selectie die het vrijdag tegen Frankrijk en maandag tegen Griekenland opneemt. “Het zegt veel over de situatie van het Nederlands elftal”, aldus de analyticus.

“Als je de keeper van Sparta moet oproepen voor het Nederlands elftal dan begint het keepersprobleem behoorlijk vormen aan te nemen”, concludeert Perez tijdens de uitzending van Dit was het Weekend. Ik vind het heel gek dat hij erbij zit.”

“Ik vind het bijzonder dat een keeper van Sparta bij het Nederlands elftal terechtkomt. Van Gaal was natuurlijk al begonnen met Andries Noppert van sc Heerenveen, en dat was al op het randje. Wel echt super leuk voor Olij hoor, daar niet van. Maar het geeft wel duidelijk aan waar het Nederlands elftal op dit moment staat qua keepers”, besluit Perez. “Ik zou altijd Mark Flekken nogmaals de kans geven.”

Olij verscheen zelf direct na de wedstrijd gefrustreerd voor de camera. Hoewel hij zich niet schuldig maakte aan blunders, baalde de doelman enorm van het grote aantal tegentreffers.

“In de tweede helft begin je op een manier dat ze zoveel ruimte hebben om opeens voor mij te staan. Dan is het heel snel 0-1, dat is ook de kwaliteit die ze hebben. Kort daarna de 0-2. Eigenlijk op dezelfde manier, omdat je gewoon niet meer zo georganiseerd staat als in de eerste helft.”

De frustratie bij Olij kwam vervolgens tot uiting na een vraag van ESPN over de mentale herstelperiode na de nederlaag. “Schrijf je die vragen zelf op of niet? Natuurlijk ga je hierover nadenken, je verliest met 4-0. Even serieus.”

“Natuurlijk is het een mooie week en de blijdschap is er nog steeds omdat het een unieke prestatie is voor mezelf en ook één waar ik op geen bepaalde manier geloof in had. Mooi voor mezelf, alleen ik zit nu nog in de frustratie van de wedstrijd. Dat zal een avondje duren”, aldus Olij, die maandag aansluit bij de groep in Zeist.